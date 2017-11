Kim Kardashian desvela el sexo de su bebé

Si Eva González procedía estos días a reconocer que está esperando un varón, hay otra celebrity que también ha desvelado el sexo del bebé que viene en camino. Esta no ha sido otra que la empresaria y televisiva Kim Kardashian, de 36 años, que próximamente será mamá por tercera vez.

¿Quieres conocer qué va a tener? Sigue leyendo. Te lo contamos todo a continuación.

El despiste de Kim Kardashian que desvela el sexo del bebé

Estos pasados días, la citada famosa acudía a uno de los programas de televisión más exitosos de Estados Unidos. Nos estamos refiriendo al presentado por Ellen Degeneres. Un espacio en el que la invitada se sintió tan a gusto que, sin querer, se le escapó que estaba esperando una niña. Y es que mientras que contaba cómo había transcurrido la celebración de su baby shower dio cuenta de que iba a tener una hija.

Lo contó sin darse cuenta y cuando se percató de que había desvelado esa información, que tantos rumores había suscitado en los medios de comunicación, ya no había vuelta atrás.

Se resignó, lo había contado. Así que ya aprovechó para dar algunos datos más. En concreto, vino a exponer que aún no le habían elegido un nombre. Y es que ella y su marido, el rapero Kanye West de 40 años, no consiguen ponerse de acuerdo.

Ampliando la familia

Con la próxima llegada al mundo de esa bebé, la más famosa de las hermanas Kardashian ampliará su familia, que pasará a ser considerada ya numerosa. Y es que no podemos olvidar que tiene dos hijos más:

North West, que vino al mundo el 15 de junio del año 2013. Una pequeña que, según contó en el mencionado programa de televisión, se ha ofrecido a probar todos los juguetes que le han regalado a su hermana en la baby shower . Así, tal y como explicó la futura mamá, no ha dudado en indicar que su primogénita le dijo que, como aún no ha nacido la bebé y será muy pequeña, que va a jugar con esos regalos para comprobar que están bien.

El tercer hijo por gestación subrogada

Una de las peculiaridades de la que será la tercera hija del matrimonio West-Kardashian es que va a venir al mundo mediante gestación subrogada. Sí, porque su madre no podía volver a quedarse en estado. En concreto, los médicos le aconsejaron que no se quedara otra vez embarazada porque corrían peligro tanto su vida como la del nuevo bebé. Todo porque la mujer sufre placenta accreta. De ahí que en sus dos anteriores embarazos lo pasara realmente mal.

Por ese motivo, y dado que ella y su pareja querían volver a ser papás, decidieron optar por el vientre de alquiler. Les ha costado mucho elegir a la mujer perfecta para llevar al bebé, pero finalmente la encontraron y están encantados. Una mujer que, eso sí, ha tenido que firmar un contrato muy estricto. Y es que, según se ha hecho público a través de diversos medios de comunicación, tiene totalmente prohibido comer pescado crudo, fumar, teñirse el pelo, tomar baños muy calientes o consumir cualquier otro tipo de drogas. A cambio de esas y otras indicaciones, la fémina va a recibir la friolera de unos 45.000 dólares.

Situación complicada para Kim

De la celebrity, que pronto volverá a ser mamá, se ha dado a conocer que está atravesando un momento complicado. Sí, porque, por un lado, está realmente contenta de tener un nuevo hijo y ampliar la familia. Es más, ha vivido con enorme felicidad la citada baby shower, que tuvo una marcada decoración oriental y en la que regaló a todos los invitados productos de su firma cosmética (KKW Beauty).

No obstante, por otro lado, se siente triste por no haber podido llevar adelante el embarazo. Sí, por tener que confiar en la gestación subrogada. Le duele el no poder vivir y sentir al bebé en su interior. Sin embargo, es totalmente consciente de que esa posibilidad no era viable pues sus médicos ya le advirtieron del grave peligro que corría su vida y la del pequeño.

Ahora lo que le quedará es esperar para tener a su tercer hijo en brazos y poder sonreír olvidándose de esa situación de salud que tanto le ha preocupado. Lo importante es que ambos estén bien y que se encuentren felices en la familia, que podría ampliarse próximamente porque hay rumores de que dos de las hermanas de Kim también están embarazadas.