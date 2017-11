Padre deja a su hijo solo en el coche mientras acude a un club de intercambio de parejas

¿En cuántas ocasiones se han producido hechos trágicos en todo el mundo por dejar solos a los menores dentro del vehículo familiar? ¿Cuántas veces las autoridades han advertido que hacer eso pone en serio peligro la vida de los pequeños? La respuesta a ambas preguntas: muchísimas. Sin embargo, parece que hay adultos que aún no se han enterado, no lo tienen en cuenta o sencillamente dejan patente su absoluta irresponsabilidad. Y precisamente un ejemplo de este tipo de personas es el que protagoniza el caso que se ha hecho viral: un padre deja a su hijo solo en el coche mientras él acude a un club de intercambio de parejas.

¿Dónde ha sucedido?

En Sevilla es donde se ha producido este hecho que ha saltado rápidamente a los medios de comunicación. Más, en concreto, ha tomado como escenario la localidad de Dos Hermanas, que es donde residen los protagonistas de la historia.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son las personas que se han convertido en noticia a raíz del caso que han vivido:

El niño de 4 años , que fue dejado solo en el coche familiar y que fue rescatado por la policía.

El padre del menor, un varón de 40 años, que no dudó en despreocuparse de su hijo y marcharse a disfrutar de la noche en un club de intercambio de parejas.

El punto de partida de la historia

Este fin de semana es cuando se produjo el hecho que ahora nos ocupa. En concreto, sucedió en la madrugada del viernes al sábado.

El caso da comienzo cuando el hombre tiene que hacerse cargo de su hijo. Lo que opta es por colocarlo en el coche y salir a dar una vuelta. Y es ahí donde comienza a gestarse lo que ocurriría después y que es un claro ejemplo de falta de madurez y de absoluta irresponsabilidad por parte del adulto.

Deja a su hijo solo en el coche

Parece ser que, en un momento determinado, al adulto se le antoja acceder al interior de un club de intercambio de parejas. Por ese motivo, decide dejar solo a su hijo en el interior el coche y marcharse a tomar algo al citado establecimiento. Todo sin preocuparse del menor, que queda desasistido.

Unas horas después, se “destapa” lo que está sucediendo. Y es que un vecino de la zona intenta salir con su vehículo, pero no puede porque hay otro aparcado en doble fila. Por eso, no duda en llamar a la Policía Local, que, de forma inmediata, se persona en el lugar de los hechos. Allí los agentes descubren no solo que la denuncia es cierta sino que el automóvil mal estacionado está abierto y que en su interior hay un niño de 4 años solo. Pequeño que no deja de llorar y que está gritando que tiene mucho frío.

Atienden al menor, consiguen hacerle entrar en calor y mientras tanto la Policía Nacional y la Local comienzan a buscar al dueño del coche. Tras distintas indagaciones descubren que el propietario es un hombre de 40 años que se encuentra en un club de intercambio de parejas de la zona. Acceden al interior del local y lo hallan en estado de embriaguez.

Y luego, ¿qué pasó?

Como es lógico, los agentes detuvieron al padre del niño acusado de un presunto delito de abandono de menores. Y todo mientras el pequeño le fue entregado a su madre, que se encuentra embarazada de su segundo hijo. Esta, según se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, ha declinado denunciar al hombre, considera que lo que ha sucedido ha sido algo puntual y no va a iniciar ningún tipo de acción legal contra él.

El adulto hay que exponer que fue sometido a un juicio rápido, en el que reconoció los hechos y pidió disculpas, mostrando su arrepentimiento. Y esa actitud es la que ha traído consigo que, a pesar de haber sido condenado a seis meses de cárcel, no vaya a ir a prisión. Una decisión esta en la que también ha influido de forma notable que no cuente con antecedentes penales y que tenga una buena relación con su hijo.

No obstante, se ha indicado por parte de la juez del Juzgado de Instrucción 3 de Dos Hermanas que, si en los dos siguientes años reincide o comete un delito, revocaría la suspensión de la condena. Eso sin pasar por alto que también podría tomar la determinación de establecerle otra pena.

