Nace la hija de Cristiano Ronaldo

Si el delantero portugués del Real Madrid consigue reunir unos números “galácticos” en cuanto a goles o a premios, parece que va camino también de lograrlos en cuanto a descendencia. Y es que ahora acaba de nacer la cuarta hija de Cristiano Ronaldo, Alana Martina. Una pequeña que, sin embargo, es la primera vástaga para su mamá, Georgina Rodríguez, de 22 años.

Todos los datos a continuación.

La noticia del nacimiento

Teniendo en cuenta que es una persona muy activa en redes sociales, el futbolista ha sido el encargado de contar a todo el mundo que ha sido nuevamente papá. Y es que ha hecho uso de su perfil en Instagram para contar que ha venido al mundo su cuarta pequeña, Alana Martina, que es fruto de su relación con su novia Georgina.

En concreto, ha transmitido la buena nueva subiendo una fotografía en la que la recién estrenada mamá aparece en la cama del hospital teniendo en el regazo a la bebé. Y todo mientras al lado de las dos se encuentra el deportista y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr. Una sonrisa radiante es la que tienen todos en esa instantánea, que ha sido acompañada del siguiente mensaje: “¡Alana Martina acaba de nacer! Tanto Geo como Alana están muy bien. Estamos todos muy felices”.

Una publicación esta que rápidamente ha conseguido convertirse en viral. Así, ha logrado más de 7 millones de “me gusta” así como más de 97.000 comentarios de felicitaciones.

El parto de la hija de Cristiano Ronaldo

En la tarde-noche de ayer domingo fue cuando se produjo el parto de la cuarta hija del deportista portugués. Horas antes Georgina y su chico habían acudido al Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, sito en la localidad de Pozuelo de Alarcón y cerca de la urbanización La Finca que es donde el futbolista tiene su mansión.

El parto había sido programado y al frente del mismo se encontró la doctora que había llevado todo el control del embarazo, Inés Tamarit. Como se ha podido saber todo transcurrió sin problemas y de eso fue testigo el contento papá, que está radiante de felicidad con la llegada de la nueva pequeña. Y es que pudo asistir porque el seleccionador portugués le dio permiso para no concentrarse con el equipo luso, que tiene dos partidos estos días: el pasado viernes con Arabia Saudí y hoy lunes con Estados Unidos.

Consolidando su relación de pareja

Con la llegada al mundo de esta pequeña, Georgina y Cristiano afianzan aún más si cabe su relación. Un amor que, parece ser, comenzó en junio de 2016 y por el que no se apostaba demasiado desde la prensa del corazón. Sin embargo, en poco más de un año han decidido dar el paso de convertirse en papás, dejando patente que son una pareja consolidada y con perspectivas de futuro. Y es que, además, la joven se ha adaptado perfectamente a la familia de su chico y se ha comporta como una verdadera madre con los hijos de este, de modo especial con los mellizos (Eva y Mateo) que nacieron este verano mediante una gestación subrogada.

El futuro

El futuro inminente de esta pareja es cuidar de la pequeña Alana y estar a su lado para conseguir que crezca sana y feliz. No obstante, parece que no son los únicos planes que tienen los papás. Así, los medios de comunicación de Portugal han publicado que esos se encuentran organizando ya su boda, que estaría prevista que tuviera lugar en 2018. En concreto, se prevé que se oficiaría una vez que concluyera la temporada de liga. No obstante, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado o desmentido esa información.

De la misma manera, podría ser que tuvieran entre sus planes el volver a ser padres. Y es que no hay que olvidar que el futbolista del club merengue ha reconocido en más de una ocasión que le gustaría tener un total de ¡siete hijos! Sí, siete en concreto porque es su número de suerte y es, además, el que lleva en la camiseta con la que juega.

Sea como sea, habrá que esperar para ver si se hace realidad ese sueño que tiene. Mientras tanto, solo nos queda darle la enhorabuena a Georgina y a Cristiano así como desearle lo mejor a la nueva miembro de la familia. Una pequeña que en estos días dejará el hospital para comenzar su nueva vida al lado de sus papás y de sus tres hermanos mayores.