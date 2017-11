Publicada la Guía Jurídica de Lactancia

El convertirse en madre es un momento especial y lleno de felicidad. No obstante, eso no quita para que esté lleno de incertidumbres también e incluso de lo que son dudas respecto a los cuidados del bebé. Y no solo eso, del mismo modo, es habitual que la mujer se realice preguntas acerca del amamantamiento y de la conciliación de este con lo que es el regreso a la vida laboral. No obstante, ahora todas esas se pueden solucionar gracias a que se ha procedido a publicar la Guía Jurídica de Lactancia.

¿Quieres conocerla? Te la presentamos a continuación.

Los autores

Rosario Carmona Paredes y María del Carmen Gómez Cerdán, profesora y estudiante respectivamente del Departamento de Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), son las autoras de la mencionada publicación. Un trabajo en el que ha jugado un papel fundamental la Asociación La Mama L´Elx (Grupo de Apoyo a la lactancia materna). Y es que cada miércoles esta entidad realizaba un taller jurídico sobre el amamantamiento para que las mujeres participantes pudieran plantear sus dudas sobre el mismo.

Dudas que, de esta manera, luego se decidían abordar en la guía que nos ocupa. Un documento este que consta de 24 páginas y que pretende convertirse en la ayuda necesaria para todas esas mujeres que están llevando a cabo la lactancia y necesitan saber cómo afrontarla conociendo bien sus derechos en materia laboral.

La guía viene a dejar patente su sentido y finalidad desde el primer momento. De ahí que comience con las siguientes palabras: “Es necesario seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza del trabajo y salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y práctica nacionales” (Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000).

Las claves de la Guía Jurídica de Lactancia

Además de todo lo expuesto, se hace necesario conocer algunos aspectos en concreto que se convierten en ejes fundamentales de la guía. En concreto, tenemos que añadir que el desarrollo fundamental de esa se sustenta en dos cuestiones:

El permiso de lactancia

La conciliación de la vida personal y profesional de la mujer es lo que se pretende favorecer con este citado permiso. El mismo, como se exponer en la guía, se puede disfrutar de tres formas diferentes:

Mediante la ausencia de una hora , dividida en dos partes si se desea, del puesto laboral.

, dividida en dos partes si se desea, del puesto laboral. A través de la reducción de jornada en media hora . Esto supone entrar a trabajar media hora después del horario normal o marcharse media hora antes a casa.

. Esto supone entrar a trabajar media hora después del horario normal o marcharse media hora antes a casa. Procediendo a desarrollar la acumulación de permiso.

A partir de este planteamiento, en la guía se desarrollan preguntas habituales que son respondidas por las autoras. Nos estamos refiriendo a dudas sobre la titularidad del permiso, el carácter retribuido del mismo o los requisitos que son necesarios cumplir.

El riesgo por lactancia

No menos relevante es destacar que otro de los puntales fundamentales de la guía que estamos abordando es el riesgo que puede sufrir la lactante en el puesto de trabajo porque sus condiciones son peligrosas o porque está sometida a ciertos agentes. El derecho sobre esa situación, quiénes se pueden beneficiar del mismo o la solicitud que hay que llevar a cabo para poder acogerse a ese son las principales cuestiones que se abordan en este apartado.

Más datos de interés

Además de todo lo indicado hasta el momento, no podemos pasar por alto tampoco otra serie de cuestiones interesantes sobre este documento jurídico en torno a la lactancia. Nos estamos refiriendo a cuestiones como estas que son abordadas específicamente:

Las obligaciones de la empresa respecto a la empleada que se encuentra dando el pecho a su hijo.

respecto a la empleada que se encuentra dando el pecho a su hijo. La protección que tiene la mujer frente a lo que sería el despido de su puesto de trabajo.

que tiene la mujer frente a lo que sería el despido de su puesto de trabajo. De la misma manera, también cobran protagonismo lo que son las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social.

En líneas generales, estas son las claves de la Guía Jurídica de Lactancia que espera ser un documento de gran ayuda para las recién estrenadas mamás. Y es que en esa encontrarán respuestas y recursos para solventar sus dudas y acometer las acciones necesarias en pro del permiso de lactancia, por ejemplo.

