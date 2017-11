Numerosos son los síntomas que se viven durante la gestación. Pero no solo eso, de la misma manera, tenemos que destacar que incluso pueden tener lugar enfermedades, trastornos e incluso lo que son complicaciones. Y buena muestra de eso es que cabe la posibilidad de que la futura mamá tenga que sufrir lo que se conoce como proteinuria en el embarazo.

¿Quieres saber qué es? Sigue leyendo y lo descubrirás. Te lo contamos todo a continuación. Toma nota.

¿Qué es la proteinuria?

Para comenzar hay que tener muy claro qué es la proteinuria. Pues bien, se trata de una notable presencia de proteínas en la orina de la embarazada. En concreto, esa situación tiene lugar cuando se supera la cantidad de 150 mg en lo que es la orina de 24 horas.

De la misma manera, hay que destacar que es bastante frecuente entre las mujeres que esperan un hijo y que tiene lugar como consecuencia de que los filtros de los riñones presentan algún daño.

Se considera que hay tres tipos fundamentales de proteinuria:

Ortostática , que tiene lugar cuando las cantidades de proteína aumentan cuando se pasa mucho tiempo de pie.

, que tiene lugar cuando las cantidades de proteína aumentan cuando se pasa mucho tiempo de pie. Transitoria , que es provocada por situaciones tales como fiebre, estrés, exposición al frío o al calor…

, que es provocada por situaciones tales como fiebre, estrés, exposición al frío o al calor… Persistente, que es la que tiene lugar cuando los niveles de proteína son reflejo de que hay una enfermedad.

Causas

El problema con el filtro de los riñones es el que trae consigo la proteinuria. Pero ese se puede producir por muy diversas causas, entre las que podemos destacar algunas como las siguientes:

Enfermedades que afectan a los mencionados riñones o a otros órganos que están en estrecha relación con esos.

que afectan a los mencionados riñones o a otros órganos que están en estrecha relación con esos. Una infección en lo que es el tracto urinario.

en lo que es el tracto urinario. Diabetes .

. Tensión alta .

. Intoxicación por la ingesta de algún medicamento.

Preeclampsia. Esta tenemos que decir que, por regla general, suele ser la más habitual responsable de que la gestante sufra proteinuria.

Síntomas

No menos importante es saber que, en muchas ocasiones, no se conoce que alguien sufre esta situación en relación con la orina hasta que no se realiza un análisis de la misma. Sin embargo, sí es cierto que hay mujeres que la manifiestan a través de determinados síntomas.

En concreto, se puede sospechar que se posee un exceso de proteínas en la orina porque las manos y los pies están muy hinchados o porque el pis adquiere una apariencia espumosa.

Tratamiento

Una prueba rápida, consistente en introducir una tira reactiva en la orina de la embarazada, es la que puede permitir conocer si la fémina sufre o no proteinuria. En el caso de que el resultado salga positivo, el doctor lo que hará será acometer otras pruebas para saber qué está provocando esa situación. Y es que el tratamiento debe consistir en eliminar la causa.

Así, por ejemplo, si todo es fruto de tener la tensión alta o es debido a una diabetes, apostará por recomendar a la futura mamá acometer ciertos cambios en su dieta o realizar ejercicio de manera más frecuente.

No obstante, en los casos en los que una enfermedad sea la responsable se tomarán las medidas adecuadas a esa. Entre las mismas puede estar la ingesta de determinados medicamentos, sin que se ponga en riesgo la vida del bebé y sin que tampoco corra peligro la salud de la embarazada. No obstante, ante esas situaciones, hay que ver y analizar cada caso en particular.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, merece la pena conocer otras señas de identidad relevantes en torno a la proteinuria en el embarazo. Nos estamos refiriendo a cuestiones como estas:

Si la causa de esa situación es la preeclampsia , se comenzará por indicarle a la gestante que esté en reposo . De la misma manera, se puede optar por llevar adelante un tratamiento farmacológico y por tomar la decisión de ingresarla en el hospital para tenerla controlada.

, se comenzará por indicarle a la gestante que esté en . De la misma manera, se puede optar por llevar adelante un tratamiento farmacológico y por tomar la decisión de ingresarla en el hospital para tenerla controlada. Las cifras que se tienen al respecto, vienen a determinar que la padecen durante esos nueve meses un 4 % de las féminas.

El estrés emocional también pueden provocar la aparición de proteinuria.

también pueden provocar la aparición de proteinuria. Dolores de espalda, cansancio , ojos hinchados, pérdida del apetito o un aumento del peso son otros de los síntomas que pueden indicar que una mujer tiene altos niveles de proteína en la orina.

, ojos hinchados, o un aumento del peso son otros de los síntomas que pueden indicar que una mujer tiene altos niveles de proteína en la orina. Llevar adelante una buena hidratación así como contar con una dieta donde estén presentes frutas y verduras son algunas de las indicaciones en materia de alimentación que hay que seguir si se tiene proteinuria.

