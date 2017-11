Fernando Tejero será papá por gestación subrogada

Después de Cristiano Ronaldo, Javier Cámara, Kiko Hernández, Jaime Cantizano o Miguel Poveda, entre otros muchos famosos, hay una nueva celebrity que va conseguir su sueño de ser papá mediante la gestación subrogada. Nos estamos refiriendo, en concreto, al actor cordobés Fernando Tejero, de 50 años.

¿Quieres conocer todos los datos al respecto? Te los contamos a continuación.

Sueño de ser padre

El pasado mes de abril, en la entrevista que concedió al famoso programa “Mi casa es la tuya” de Bertín Osborne, es cuando el actor contó sin tapujos que quería tener hijos. Como se suele decir, “se abrió en canal” ante las cámaras y confesó que su sueño era ser padre. En concreto, lo expuso con afirmaciones tales como estas: “Me encantaría ser padre. Sería un coñazo de padre porque sería muy preocupado y sufridor” o “Yo creo que no me muero sin ser padre. Tengo mucho amor para dar y ya que las parejas me lo dan intermitentemente”.

Fernando Tejero más cerca de formar su propia familia

Después de que quedará en el aire su posible paternidad con las mencionadas declaraciones, ahora es cuando se ha hecho público que está más cerca de conseguir la citada. Sí, porque en estos momentos, según distintas publicaciones del país, se encuentra ya en pleno proceso de la gestación subrogada tras haber iniciado los pertinentes trámites.

Ahora, aunque le queda por delante un complejo proceso, se encuentra ilusionado y feliz por tener cada vez más cerca su sueño de convertirse en papá. Por el momento, no se ha hecho público si ya hay un vientre de alquiler elegido o si el embarazo de su hijo o hijos está en marcha. Habrá que esperar para saberlo.

No obstante, mientras todo eso se da a conocer, el actor, que saltó a la fama por su papel de Emilio en la serie “Aquí no hay quien viva”, vive cada minuto como un instante especial y como una manera de estar más cerca de formar su familia.

Estupendo momento personal y profesional

Mientras llegan su hijo o hijos, Tejero se encuentra ahora viviendo un estupendo momento tanto a nivel personal como profesional. En el primer caso, no solo está feliz por haber iniciado la gestación subrogada sino que ha conseguido ya superar la dura ruptura sentimental que vivió a principios de año. Una ruptura que le hizo pasarlo muy tras romper con su pareja hasta ese momento, el músico murciano Muerdo.

Sin embargo, como ha manifestado en más de una ocasión, está feliz, ha conseguido dejar de fumar y ha encontrado en el deporte una herramienta para sentirse realmente bien.

A nivel profesional también las cosas le van muy bien. Buena muestra de eso es que la serie en la que trabaja interpretando al personaje singular de Fermín sigue siendo líder de audiencia cada noche que se emite. Nos estamos refiriendo a “La que se avecina”.

No obstante, tampoco hay que pasar por alto que también se encuentra trabajando en la obra de teatro “La cantante calva”. Esta se halla dirigida por Luis Luque, es un texto de Eugéne Ionesco (1909 – 1994) y cuenta con un elenco de actores muy interesante. En concreto, Tejero comparte escenario con Adriana Ozores, Carmen Ruiz, Joaquín Climent, Helena Lanza y Javier Pereira.

Últimas noticias: otra celebrity que va a tener un hijo

Además de Tejero, acaba de darse a conocer que otra famosa de nuestro país va a convertirse en mamá. En concreto, nos estamos refiriendo a María Zurita, la prima del actual rey Felipe VI.

Esta mujer, de 42 años, ha decidido hacer realidad su sueño de tener hijos. Por eso, como está soltera, ha optado por someterse a un tratamiento de inseminación artificial. De esta manera, en el año 2018 tendrá a su primer vástago que, además, se convertirá en el primer nieto para sus padres, la Infanta Margarita y el doctor Carlos Zurita. Y es que este matrimonio tiene otro hijo, Alfonso, que no tiene pareja ni descendencia.

Aún no se ha dado a conocer ni el sexo del bebé que espera ni de cuánto está embarazada. Habrá que esperar para poder saber todos esos datos. Lo que sí se sabe es que María está llevando la gestación muy bien, continúa sin problemas al frente de su empresa (Traducciones Zesauro) y está realmente feliz. Y es que ahora puede hacer realidad su sueño de ser mamá aunque sea en solitario, pues que se sepa no tiene pareja. No obstante, es cierto que siempre ha mantenido con absoluta discreción su intimidad. Tanto es así que solo se le han conocido dos relaciones: el diseñador Javier Larrainzar y el diplomático Jorge Urbiola.