¡Cuidado! Desafío 48 horas. El reto infantil-juvenil de desaparecer durante dos días

Estar al día de la actualidad se convierte en fundamental a la hora de cuidar a los hijos. Y es que es la manera de poder descubrir “modas” que se imponen a través de las redes sociales y que pueden poner en peligro la integridad de los pequeños, como fue el caso de la ballena azul. Precisamente estar al día de esas cuestiones les puede llevar a descubrir el reto infantil-juvenil que ahora se está desarrollando en algunos países y que hace temer que pueda propagarse por otros rincones del mundo. Nos estamos refiriendo al llamado Desafío 48 horas, que consiste en desaparecer durante ese tiempo.

El origen del reto

Hace unas semanas es cuando ha empezado a popularizarse el nuevo sistema de “divertimiento” entre niños y jóvenes. Un “juego” que ha encontrado en las redes sociales el lugar perfecto para desarrollarse y al que se le ha dado el nombre de, como hemos mencionado, Desafío 48 horas.

El objetivo que deben cumplir los participantes del mismo no es otro que desaparecer, al menos, 48 horas.

Las claves del Desafío 48 horas

En pro de que los adultos puedan conocer a fondo este reto, para estar alerta con respecto a sus hijos, es importante saber las claves del mismo. En este caso, podemos destacar las siguientes particularidades al respecto:

Se encuentra inspirado en otro desafío infantil-juvenil que hace unos años atrás se puso de moda en distintos rincones del mundo. Se daba en llamar el Juego de las 72 horas y consistía, precisamente, en desaparecer durante ese tiempo. En concreto, donde se popularizó fue en la Europa Occidental.

Esta nueva versión que ahora ha comenzado a propagarse por la Red viene a establecer que quienes deseen participar tienen que alcanzar el reto de esfumarse y no dejar ningún rastro durante, al menos, 48 horas. Es más, durante ese tiempo no pueden dar señales de vida a nadie. Vamos, que no pueden hablar por teléfono ni contestar a mensajes de WhatsApp ni tampoco subir fotografías a las redes sociales…Nadie debe saber dónde están.

¿Quién se establece que gana? Básicamente se proclamará vencedor el niño o joven que consiga más referencias a su desaparición en Facebook, Twitter e Instagram e incluso en los medios de comunicación. De la misma manera, los participantes ganan puntos por cada petición de auxilio que sus padres hagan de forma pública.

Pasadas las 48 horas mínimas, el participante hará acto de aparición como si no nada hubiese sucedido.

Casos conocidos hasta ahora

Si se ha comenzado a difundir tan singular reto entre los menores de edad es por varios casos que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación. En concreto, uno de los más sonados ha sido el de varios adolescentes de unos 14 años que decidieron llevarlo a la práctica juntos en Irlanda del Norte.

Durante un total de 55 horas estuvieron sin que nadie supiese nada de su paradero, de lo que les había sucedido o de cómo se encontraban. Una situación que, como es lógica, llenó de angustia a todos sus padres y familiares que comenzaron una búsqueda incesante después de poner la pertinencia denuncia en la Policía.

No obstante, afortunadamente fueron hallados en perfecto estado a 50 kilómetros de su ciudad y se pudo descubrir que todo había sido un “juego” para ellos, aunque no para sus seres queridos. Y es que son varios los progenitores de esos niños que han contado a la prensa la ansiedad y la angustia que padecieron durante todas esas horas. Lo pasaron realmente mal porque no sabían si les habían secuestrado, si los habían sometido a algún tipo de violencia física…

¿Y en España ya está de moda?

Como es lógico, dada la fuerza que tienen las redes sociales para imponer modas sean del tipo que sean, las autoridades en España están ya advertidas de la existencia del Desafío 48 horas. Es la manera de que sepan que esta tendencia puede llegar y puede propiciar la desaparición de niños y jóvenes.

Afortunadamente por el momento parece ser que no ha sucedido ningún caso de ese tipo. Y esperemos que siga siendo así, pues lo que para los menores puede parecer un juego con el que divertirse, para sus padres pueden ser las horas más angustiosas y dolorosas de toda su vida.

No obstante, es recomendable que los adultos, tanto para evitar ese reto como otros peligros relacionados con la Red, sean muy estrictos en el uso que sus hijos hacen de la misma.