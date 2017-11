Tamara Gorro, ingresada

Hace apenas quince días, te dimos a conocer que la colaboradora de televisión Tamara Gorro, de 30 años, tenía que guardar reposo durante su embarazo. Así se lo había indicado el doctor, pues era la forma de evitar que su bebé, al que llamará Antonio, viniera al mundo antes de lo previsto. Y es que en ese momento la esposa del futbolista Ezequiel Garay, que actualmente juega en el Valencia, se hallaba de 29 semanas.

Pues bien, el reposo parece ser que no es suficiente. Y es que se ha hecho público que la que fuera tronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa” ha tenido que ser ingresada.

Todos los datos a continuación.

La noticia

Teniendo en cuenta que la joven ha utilizado sus perfiles en las redes sociales e incluso su canal de Youtube para ir contando la evolución de su embarazo, ahora también los ha usado. Sí, los ha empleado para evitar especulaciones y rumores. Es decir, ha sido ella misma la que ha subido una imagen propia ingresada en el hospital. Instantánea que ha acompañado del siguiente mensaje para tranquilizar a todos los que la siguen y quieren:

“Familia virtual, como siempre, quiero ser yo la que os comunique cualquier situación referente a mi estado, así lo he hecho desde el principio y así seguirá siendo.

Lo más importante, el bebé y yo estamos BIEN.

Al vivir un episodio más fuerte hoy, los médicos han decidido ingresarme unos días para ponerme una medicación y frenar el posible nacimiento prematuro del bebé.

Por supuesto, el beso más fuerte va para mi gente, vosotros. ¡OS QUIERO!”.

Tamara Gorro cuenta con el respaldo de su marido

En estos momentos, sin lugar a dudas, el principal respaldo lo está recibiendo Tamara de su marido. Este es el que le acompaña en el hospital y le da todo el cariño y el apoyo moral que necesita. Buena muestra de eso es que el futbolista argentino no ha dudado en subir una imagen a su perfil de Instagram. En concreto, se trata de una fotografía donde agarra fuertemente de la mano a su mujer ingresada. Esa se acompaña de este cariñoso mensaje de amor:

“Simplemente mi campeona…¡¡¡Orgulloso estoy de vos, mi vida!!! ¡¡¡Te amo!!!”.

No obstante, por supuesto, también la gestante se encuentra recibiendo el cariño incondicional de toda su familia y de su primogénita, Shaila, de 2 años.

El cariño de sus seguidores

Si Tamara Gorro ha contado lo que le sucede en las redes sociales es porque cuenta con una gran cantidad de seguidores. Fans estos que no dudan en apoyarla y en darle el mayor ánimo posible, con mensajes tales como estos:

“Ánimo y fuerza que todo va a ir genial. Antonio ya es un guerrero fuerte”.

“De verdad que espero que vaya todo fenomenal y os deseo lo mejor”.

“Ánimo, no te rindas. Como dices tú, fuerza, constancia y nunca te rindas. Ya te queda poquito para tener a Antonio contigo. Un besazo de una seguidora de la familia virtual. Te quiero Tamara”.

“Ánimo Tamara. Eres una luchadora y un ejemplo de lucha y superación. Un abrazo enorme”.

“Todo pasa, ánimo y paciencia”.

Estos son solo algunos de los más de 7.200 mensajes de apoyo que ha recibido la citada publicación de la colaboradora de televisión, que, además, ha logrado más de 160.000 “me gusta”.

Un embarazo muy deseado en la recta final

Por el momento, parece que el ingreso de la mujer ha permitido que su bebé haya decidido no nacer aún. No obstante, ya ha entrado en la recta final este embarazo tan deseado y especial para Tamara. Y es que no hay que olvidar que es el primero biológico, pues su hija mayor, a pesar de recurrir a numerosos tratamientos, fue imposible que ella la llevara en su interior. Es decir, tuvo que optar por la gestación subrogada para tenerla.

No obstante, en este ocasión, la lucha dio sus frutos y consiguió quedarse en estado de manera realmente sorprendente, como si de un milagro se tratase. Y ese milagro va a permitir que en breve se amplíe la familia Garay – Gorro con un pequeño muy deseado por sus papás, su hermana, abuelos, tíos…

Solo nos queda desearle a Tamara mucha suerte y mucho ánimo.

