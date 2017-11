Divertido viral: bebé se pone celosa de su madre. ¡Su papá es solo suyo!

Numerosos son los virales protagonizados por niños que consiguen sacarnos una sonrisa o que directamente nos emocionan. El que ahora se ha convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales se enmarca dentro del primer grupo. Sí, nos logra hacer reír. Y lo consigue al mostrarnos cómo una bebé se pone celosa de su madre. No quiere compartir a su padre, es suyo y solo suyo como lo deja bien patente.

Sigue leyendo y conocerás tan singular caso.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son las personas que se convierten en protagonistas del citado viral, un vídeo que se ha publicado en la red social Facebook:

El padre , que se encuentra tumbado en la cama y que tiene a su hija pequeña apoyada con la espalda en su pecho.

, que se encuentra tumbado en la cama y que tiene a su hija pequeña apoyada con la espalda en su pecho. La madre , que está al lado de su marido y de su pequeña.

, que está al lado de su marido y de su pequeña. La bebé que comparte ese momento de relax en casa junto a sus progenitores y que se pone celosa cuando esos se demuestran el cariño que se profesan.

El punto de partida de la historia

Como se puede ver en el vídeo que nos ocupa, la historia que se refleja en el mismo es muy sencilla. La pareja y su bebé se encuentran relajadamente en casa. Están tumbados en la cama de forma cómoda mientras ven la televisión.

La pequeña está sobre el pecho de su papá y la madre está al lado de ambos. Mujer esta que está grabando las imágenes y que, en un momento determinado, decide hacer algo. ¿El qué? Cogerle la mano a su marido. Y es ahí donde surge el “problema”.

La bebé que se pone celosa

Lo divertido de este vídeo que ahora ha pasado a convertirse en un verdadero fenómeno en las redes sociales es la reacción de la pequeña ante ese sencillo gesto de cariño de sus padres. No le gusta nada. Y es que tiene muy claro que el amor de su papá es solo suyo y ahí su madre “no pinta nada”.

Por ese motivo, por el ataque de celos que le da, cuando ve cómo sus progenitores se agarran la mano, no duda en tomar medidas. ¿Qué hace? Sin pensárselo y sin dilación, procede a retirar la mano de su mamá. Pero ahí no queda la cosa. No, porque después no duda en ser ella la que agarra la mano del hombre. Es más, en pro de que nadie pueda tocarla, opta por atrapar esa entre sus dos pequeñas manos.

Y todo eso lo hace de manera tranquila y con una cara seria. Con absoluta rapidez, sin pensárselo dos veces y dejando constancia eso de “mi papá es mío y no lo comparto con nadie. Ya está”. Vamos, que a la madre le quedó muy claro que ahora hay otra mujer en la vida de su esposo y que esta no se va a andar con rodeos a la hora de acaparar la atención, los mismos y el cariño del varón.

Viral

Como hemos mencionado a lo largo de este artículo, el citado vídeo protagonizado por la pequeña se ha convertido rápidamente en viral desde que se publicó en Facebook. Buena muestra de eso es que se ha reproducido en más de 44 millones de ocasiones, ha conseguido reunir más de 900.000 “me gusta” y se ha compartido en más de 825.000 veces.

Todo eso sin pasar por alto tampoco que ha generado un sinfín de comentarios entre los internautas que lo han visto. En concreto, entre algunos de los más significativos podemos destacar los siguientes:

“Está claro que quiere ser hija única”.

“Jajaja. Esta pequeña me recuerda a mi hija. No tiene ningún interés en acurrucarse con nosotros, pero cuando ve que mi esposo se me acerca, viene directamente, me empuja la cara y se pone al lado de su padre. Y luego me mira con una enorme sonrisa”.

“Estos niños se creen que los padres les pertenecen. Yo le diría, él era mío primero. ¿Cómo crees que llegaste aquí? Jajaja”.

“Es realmente linda. Está claro que es una niña de su papi”.

“Esto es lo que se conoce como Complejo de Electra. Tiene lugar cuando la hija se pone celosa de su madre y ve al padre como suyo. Si esto ocurre después de la pubertad verá a la madre como una amenaza. Es habitual que esto le suceda a todas las mujeres con figura paterna a lo largo de su vida y en distintas etapas”.

¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Ha conseguido sacarte una sonrisa?

