Horror: pareja es acusada de dejar morir de hambre a su bebé de 4 meses

Tener un hijo es una responsabilidad enorme y como tal la asumen la mayoría de los padres, pero no todos. Buen ejemplo de eso es la noticia que hoy hemos conocido y que nos parece un verdadero horror. Y es que una pareja está acusada de dejar morir de hambre a su bebé de 4 meses.

Todos los datos te los damos a conocer a continuación.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta historia que se ha hecho viral y que resulta, cuanto menos, triste y escalofriante. Más exactamente ha tomado como escenario Iowa, que es donde viven los protagonistas.

Los protagonistas de la historia

Tres podemos establecer que son las principales figuras en torno a las cuales gira este caso que ha escandalizado en todo el mundo:

Zachary Paul Koehn , de 28 años, es el padre del bebé que ha muerto por inanición .

, de 28 años, es el padre del bebé que . Cheyanne Renae Harris , de 20 años. Se trata de la novia del anterior y madre del pequeño fallecido.

, de 20 años. Se trata de la novia del anterior y madre del pequeño fallecido. El bebé de 4 meses, hijo de los mencionados adultos, que ha perdido la vida por la falta de cuidados que deberían haberle prestado sus progenitores.

El origen de todo

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer este escalofriante caso, tenemos que establecer que el mismo dio comienzo en el pasado mes de agosto. Y es que fue entonces, concretamente el día 30, cuando Zachary decidió llamar a una ambulancia. Lo hizo dando a conocer que su hijo había fallecido.

Rápidamente se personaron en la vivienda el citado vehículo sanitario, con los correspondientes médicos, así como agentes de la Oficina del sheriff del condado de Chickasaw. Al llegar a la casa y acudir a asistir al pequeño se encontraron una imagen que aún no pueden olvidar. Y es que el menor estaba sin vida y, como han dado a conocer, había gusanos por su cuerpo.

Se inicia la investigación

Cómo es lógico, tras ver la dantesca imagen, se abrió una investigación. En la misma ha jugado una labor fundamental la del forense que ha permitido desarrollar un informe que ahora se ha dado a conocer.

En concreto, ese documento viene a dejar patente que el bebé, en el momento en el que fue encontrado, solo pesaba 3 kilos. Pero no solo eso, la existencia de los citados gusanos en su cuerpo también viene a dejar constancia de que fue víctima de una absoluta falta de atención por parte de sus padres. Y es que se ha certificado que llevaba una semana sin que se le cambiaran los pañales ni la ropa.

Asimismo, se ha podido comprobar que además hacía días que no se le suministraba alimento. No obstante, es cierto que el padre ha negado esta información estableciendo que su novia le había dado comida al pequeño pocas horas antes de llamar a la ambulancia. Pero las pruebas son irrefutables y esa declaración se ha demostrado que no es cierta en absoluto.

La pareja es acusada de dejar morir de hambre a su hijo

Después del cierre del mencionado informe del forense y de que este haya llegado a las autoridades judiciales y policiales, estos días la pareja ha sido detenida. En concreto, se ha procedido al arresto de Zachary y de Cheyanne para acusarles de un delito de homicidio. Se les inculpa de haber dejado morir a su bebé de 4 meses de inanición.

Hambre, falta de higiene y el hecho de que permaneciera varios días sin moverse de un balancín provocaron el fallecimiento de ese pequeño. Por eso, sus padres han sido detenidos y se enfrentan a un juicio que se encargará de depurar responsabilidades. Y las tienen. Así ha quedado patente en una documentación que ha sido aportada ante el juez en el que se establece, textualmente, que “los hechos van más allá del descuido y vienen a demostrar que son fruto de una indiferencia extrema hacia la vida humana por parte de los acusados”.

El próximo día 2 de noviembre es cuando los progenitores, que reconocieron haber dejado un día entero sin atenciones a su hijo aunque se cree que fue más tiempo, acudirán a juicio. Se celebrará la audiencia preliminar. Mientras eso llega hay que exponer que se encuentran en la cárcel y con una fianza de 100.000 dólares, unos 85.000 euros aproximadamente.

La vida del bebé ya no se puede salvar, pero, por lo menos, en Iowa se espera que se haga justicia y que sus padres paguen por la dolorosa muerte que le causaron.