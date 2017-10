Viral: el colegio organiza una excursión a El Corte Inglés y una madre responde de forma tajante

Todos siendo niños hemos participado y asistido a las distintas visitas culturales que organizaban en nuestra escuela. Así, hemos conocido museos, fábricas, monumentos históricos…Sin embargo, parece que las cosas han cambiado mucho. Buena muestra de eso es que ahora un colegio ha organizado una excursión a El Corte Inglés.

Una excursión que ha sorprendido a todo el mundo y que ha enfadado a una de las madres de los alumnos de 6 años a los que estaba dirigida. De ahí que no haya dudado en contestar a los organizadores del centro con una carta que se ha convertido en viral.

El origen del problema

Estos pasados días es cuando ha tenido lugar el punto de partida de la polémica que ahora está en las redes sociales. En concreto, todo comenzó cuando el CEIP Andalucía dio cuenta a los padres de los alumnos de 6 años de la excursión gratuita que había organizado para estos de cara al próximo 8 de noviembre.

Así, les remitió una carta que decía así:

“Los alumnos/as de 1º de Primaria visitarán El Corte Inglés de Mijas, en horario de 10 a 12 de la mañana, para participar en una serie de actividades que han organizado para nuestro alumnado: desayuno en la cafetería, taller de escritura y visita a diferentes departamentos: electrónica, juguetería…

Ese día no hace falta que traigan su desayuno habitual ya que desayunarán, gratis, en la cafetería de El Corte Inglés”.

Irán acompañados/as de sus respectivas tutoras”.

La carta de la madre sobre la excursión a El Corte Inglés

Al recibir la circular, hubo una madre que se mostró absolutamente enfadada y enojada por el cariz de la actividad que se había organizado para su hijo y compañeros. Por eso, no dudó en escribir, de su puño y letra, un carta dejando patente que estaba en contra de la misma.

En concreto, la carta rezaba así:

“No me parece una excursión adecuada para niños de 6 años a dos meses de Navidad. No me parece nada educativa ni divertida.

Cualquier familia que resida en Fuengirola conoce El Corte Inglés y no creo que sus instalaciones sean un museo como para ir de excursión. Y, por último y más importante, muy recalcado, me parece puro consumismo y márketing , cosa de la que me niego totalmente a hacer partícipe a mi hijo con 6 años habiendo muchos sitios bonitos por visitar. Procuro inculcarle valores en la vida y enseñarle un mundo distinto y bonito. Mi hijo NO ES PUBLICIDAD!! Gracias”.

Unas palabras las de esta madre que alguien subió a la red social Twitter y que ahora se han convertido en virales. Y es que son muchos los usuarios que se han manifestado en contra de la citada excursión, a través de mensajes como estos:

“Más matemáticas, historia, lengua…y menos actividades extraescolares que no sirven para nada. Felicidades a la madre”.

“Me parece estupendo lo que ha hecho la madre. Es penoso que un colegio quiera llevar de excursión a El Corte Inglés y no lo hagan, por ejemplo, al campo, a un museo…”.

“Cuando un colegio público organiza una excursión de mierda y una madre le contesta como se merece”.

Respuesta del CEIP

A raíz de las críticas recibidas, nos hemos despertado esta mañana con un comunicado de prensa firmado por Francisco José Gutiérrez González (Director del CEIP Andalucía). El mismo dice así:

“Como representante del Colegio Andalucía, en respuesta a tan desafortunadas informaciones y afirmaciones totalmente infundadas, sin entender realmente la intencionalidad de las mismas y que están teniendo lugar a través de algunos medios de las redes sociales, quiero manifestar lo siguiente:

La actividad a la que se alude, se enmarca dentro de una programación perteneciente a una de las tres unidades didácticas integradas, proyectadas para el primer ciclo de Primaria, que tienen su temporalización y se llevan a cabo, por tanto, en el primer trimestre del curso, de las cuales tienen conocimiento los padres y madres, pues han sido informados en las recientes reuniones prescriptivas con las familias. El proyecto en cuestión se titula “Visito el centro comercial” donde, como su nombre indica, todos los contenidos trabajados desde las diferentes áreas, versan en torno a este centro de interés, incluyendo cuestiones como la educación para el consumo responsable. La “visita a un centro comercial”, es demanda y solicitada por parte del equipo docente y no obedece a iniciativa ni oferta de ninguna entidad al Colegio.

Se trata de una visita que tiene un carácter voluntario y opcional, contemplándose la atención educativa en el centro del alumnado que no asista y que, además, ha venido realizándose los dos últimos años y como es prescriptivo, una vez realizada, es valorada por el profesorado, que además tiene en cuenta lo que los propios padres y madres participantes les hayan podido manifestar. Todo ello recogido documentalmente en la evaluación de la visita, precisamente, con el fin de ver si se adecua a las necesidades educativas y demandas por parte del centro y si en el futuro se debe de volver a realizar, modificar o eliminar. En este caso tengo que decir, que dicha actividad fue valorada muy positivamente el pasado año.

Todo es susceptible de originar opiniones diversas en uno u otro sentido, pero deben de ir acompañadas de información y argumentos veraces, que les den fuerza. En ningún momento, una opinión puede basarse en información incompleta o poco fundada y mucho menos construir argumentos falaces, que pueden servir a otras personas para organizar sus propias opiniones, pues estas, estarán condicionadas también por la misma falta de rigor.

En ningún momento se han seguido los cauces normales para manifestar y comunicar el desacuerdo con esta actividad a ninguno de los agentes implicados, como pueden ser los tutores y tutoras, individual o colectivamente durante las reuniones con las familias o a la propia dirección del Centro.

Bajo ningún concepto se puede tolerar la ofensa, injuria o el trato despectivo, hacia el Colegio, a su personal o familias, y todo aquello que representa como institución pública.

El centro tiene autonomía organizativa para desarrollar la actividad y el Decreto 328/2010 lo permite. El hecho de que a una persona no le parezca bien esta, no justifica su actitud, pues se reitera, que ha sido aprobada de manera democrática por el órgano competente”.

