Varices en el embarazo. Todo lo que necesitas saber

Fundamental es que no se ponga ropa demasiado ajustada , especialmente medias y calcetines que compriman mucho lo que son las piernas y tobillos. Y eso supone que también deje de lado el empleo de zapatos de tacón.

Fundamental en pro de conseguir que no aparezcan las varices o, al menos de que no empeoren, es llevar a cabo una dieta sana, completa y equilibrada. De esta manera, se conseguirá no aumentar de peso de manera excesiva, ya que el sobrepeso facilitaría el nacimiento de esas venas dilatadas.