Emocionante: bebé sorda escucha a su madre por primera vez

Hace unos días, todos nos enternecíamos con la fotografía de un pequeño recién operado del corazón que posaba con una sonrisa cautivadora. Pues bien, hoy volvemos a emocionarnos, pero con el vídeo de una bebé sorda. Una niña que, por primera vez y gracias a los avances de la ciencia, puede oír a su madre.

Todos los datos de esta historia viral te los contamos a continuación.

El origen de todo

En este agosto pasado de 2017 se encuentra el punto de partida del caso que se ha convertido en un verdadero fenómeno en todo el mundo. Y es que fue entonces cuando se produjo la llegada al mundo de la bebé que lo protagoniza. Una niña que nació sorda, lo que ha llevado a que hasta ahora haya vivido “aislada”, auditivamente hablando, del mundo en el que se encuentra.

La protagonista

Charly Keane. Este es el nombre de la bebé con problemas de sordera profunda que ahora ha conseguido cautivar a todos los internautas que han visto el vídeo que protagoniza. Una menor en el que se puede ser testigo de cuáles son sus reacciones cuando empieza a oír a su madre por primera vez.

El vídeo enternecedor de la bebé sorda

Hace unos días fue cuando la madre de la protagonista de esta historia, Christy, decidía compartir con todo el mundo uno de los momentos más felices de toda su vida. Sí, optaba por colgar en su perfil de la red social Facebook el vídeo más especial que tiene en su poder. Y es que en el mismo se ve perfectamente cómo reacciona su hija, Charly, al escucharle la voz por primera vez.

Como hemos mencionado, en agosto la bebé vino al mundo con una sordera profunda. Sin embargo, ahora, gracias a los avances de la ciencia, a la pequeña se le ha creado un audífono con el que ha comenzado a oír. Ese dispositivo le fue puesto estos pasados días y de eso ahora todos podemos seguir testigos con ese mencionado archivo audiovisual.

Reír, llorar y emocionarse. Todo esto es lo que hace la pequeña Charly cuando escucha por primera vez en su vida a su mamá. Una mujer que no puede estar tampoco más emocionada y que no deja de decirle a su hija cuánto la ama.

“Nunca he visto esta cara antes”, “Te quiero” o “¿Te estás emocionando? Me vas a hacer llorar” son algunas de las frases que la progenitora pronuncia durante el vídeo. Este lo subió a Facebook acompañado del siguiente mensaje:

“Charly oye por primera vez y me oye decirle te amo por primera vez!!! Ella está derramando lágrimas felices y emociones como su mamá. Tuvimos nuestro momento milagroso por el que he estado rezando desde que Charly recibió su ayuda auditiva hoy. No sabíamos si ella iba a oír así que esto fue más increíble de lo que puedo reflejar con mis palabras.

Un especial agradecimiento al Eastern Virginia Medical School y al Children´s Hospital of the King´s Daughters (CHKD) Audiology y ENT Departament por ser tan impresionantes en lo que hacen y por darnos este momento para compartir”.

Se hace viral

Más de 240.000 “me gusta” ha recibido este vídeo hasta ahora que, además, se ha compartido en más de 280.000 ocasiones. Todo eso sin pasar por alto que ha recibido casi 600 comentarios de internautas. Y es que nadie puede evitar emocionarse con las imágenes de la pequeña Charly oyendo por primera vez a su madre.

En concreto, entre los mensajes más especiales que le han dejado destacan algunos como estos:

“Es un momento realmente único en la vida de la mamá y del bebé. Por supuesto, que estamos todos llorando”.

en la vida de la mamá y del bebé. Por supuesto, que estamos todos llorando”. “He visto el vídeo varias veces. Es realmente increíble y me hace sentir feliz por esa familia, especialmente por el bebé. Ella es muy dulce. Un montón de amor para ti”.

“Oh, Dios mío. Es la cosa más dulce en todo el mundo”.

“ No puedo dejar de llorar de alegría ”.

”. “La emoción que siente la pequeña es realmente poderosa. Nunca subestimes las emociones de un bebé. Qué dulce es este momento para ella…Me encanta la tecnología!”.

“Esto es realmente maravilloso, felicidades Charly. Es un vídeo realmente conmovedor…Que Dios bendiga a toda la familia”.

“Es muy dulce. No puedo dejar de ver el vídeo una y otra vez”.

¿Qué te parecen a ti las imágenes? ¿Tampoco has podido evitar emocionarte al ver la reacción de la bebé?

