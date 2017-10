Bar Refaeli da a luz a su segunda hija

Como ya hemos dado a conocer en un artículo anterior, se está viviendo un auténtico “baby boom” en el mundo del fútbol. No obstante, eso también ocurre en el sector de la televisión e incluso de la moda. Y buen muestra de esto último es que ahora acaba de convertirse nuevamente en mamá una de las celebrities más relevantes de las pasarelas. Nos estamos refiriendo a la top israelí, Bar Refaeli, de 32 años de edad.

En concreto esa supermodelo acaba de dar a luz a su segunda hija. Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto.

El nacimiento

Aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público el nacimiento de la segunda hija de Refaeli, lo cierto es que la modelo fue el viernes cuando dio a luz. En concreto, como la mamá ha hecho público a un medio de comunicación, la llegada al mundo de la bebé se produjo el citado viernes a las 20:50 horas.

El Hospital Ichilov de Tel Aviv (Israel) fue el que se convirtió en el escenario de este alumbramiento, del que se ha hecho público también que la pequeña pesó 3 kilos.

En perfecto estado se encuentran tanto la recién nacida como la mamá, que está radiante de felicidad por la llegada al mundo de la pequeña. Y es que esta ha traído una enorme felicidad a toda la familia. En concreto, la adulto, en breves declaraciones para el medio “US Today”, ha expuesto que “Estamos felices, con salud y deseando comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

Bar Refaeli amplía la familia

Con la llegada al mundo de esta bebé, la supermodelo, que ha desfilado para las mejores firmas internacionales, amplía la familia que formó en el año 2015 al casarse con el empresario Adi Ezra. Un hombre en el que encontró la estabilidad, la complicidad y el amor que no halló en ninguna de sus anteriores parejas, entre las que destacó el actor estadounidense Leonardo DiCaprio. Con este, protagonista de películas como “Titanic” (1997) o “Gangs of New York” (2002), estuvo desde 2011 hasta 2015.

Con Adi ha formado una bella familia en la que, además de la recién nacida, la primogénita es Liv. Es la primera hija de la pareja que vino al mundo el 11 de agosto de 2016 y que ahora va a tener una nueva compañera de juegos.

Dos pequeñas esas que se convertirán en la máxima felicidad para sus papás, a espera de que puedan tener más hijos. Y es que, como en alguna ocasión comentó en las diferentes entrevistas que le han hecho en medios de todo el mundo, a la modelo le encantaría formar una familia numerosa. Habrá que esperar para ver si hace su sueño realidad o prefiere “plantarse” ya y disfrutar al máximo de sus dos hijas.

El nombre de la niña es…

Al igual que se ha dado a conocer el nacimiento de la segunda hija de Bar Refaeli, no podemos pasar por alto que también se ha hecho lo propio con el nombre de la pequeña. En concreto, se ha hecho público que sus padres han decidido inscribirla en el Registro Civil como Elle.

Parece ser que es un nombre que tiene origen anglosajón y que puede traducirse como “hermosa hada”. Se considera que pertenece a mujeres con gran sentido del humor, con enormes capacidades artísticas y muy alegres.

De la misma manera, se indica que son féminas que se adaptan bien a cualquier circunstancia y que tienen un trato agradable. Le dan mucho valor a la familia y a los amigos, al tiempo que les encanta planificar su futuro. Eso sin pasar por alto que se entregan a la hora de poder alcanzar los objetivos que se han marcado.

Entre las celebrities que han popularizado ese nombre nos encontramos con algunas tales como las siguientes: