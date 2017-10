Tamara Gorro, obligada a estar en reposo en la recta final de su embarazo. ¿Por qué?

Uno de los embarazos mediáticos que está copando las portadas de medios de comunicación y, sobre todo, las redes sociales es el de la colaboradora de televisión Tamara Gorro, de 30 años de edad. Gestación esa que hoy vuelve a ser protagonista de la actualidad y todo porque la mujer ha dado cuenta que va a tener que llevarla en reposo el tiempo que queda. ¿Por qué? Te lo contamos continuación.

Sigue leyendo y conocerás el motivo de que la esposa del futbolista del Valencia Ezequiel Garay tenga que cuidarse mucho más.

De 29 semanas

De 29 semanas y en su séptimo mes de embarazo. Así está en estos momentos la conocida celebrity que está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Y es que está esperando su segundo hijo, un varón al que llamará Antonio, aunque, como ya sabrás, este es su primer embarazo. Lo es porque para poder tener a su hija mayor, Shaila de 2 años, se vio en la necesidad de optar por una gestación subrogada.

El embarazo que ahora vive llegó casi como un milagro y precisamente por eso lo está viviendo de manera tan especial. De ahí que durante todo este tiempo no haya dudado en hacer uso de las redes sociales y de su canal en Youtube para ir dándole cuenta a sus seguidores de cómo evoluciona. Una información constante que ahora ha llevado a dar la noticia que nos ocupa.

El médico le recomienda reposo

Precisamente esta semana es cuando Tamara Gorro compartía con sus fans un vídeo en el que contaba que el médico le había recomendado reposo en este momento avanzado de la gestación. Al contarlo, sus incondicionales comenzaron a preocuparse de manera clara y fueron numerosos los rumores que empezaron a circular sobre qué le sucedía.

Por eso, no ha dudado en acallar bulos y en tranquilizar a quienes la siguen contando el motivo de ese consejo de su doctor. En concreto, lo ha hecho exponiendo que “estoy perfecta. El bebé está perfecto…pero, el bebé quiere salir ya y el médico me ha dicho “quietecita, porque hay que mantenerlo dentro”. No es más que eso”.

De esta manera, la que fuera tronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa” ha contado qué le sucede. Así ha querido quitarle hierro al asunto porque su situación en estos momentos es como la de otras mujeres embarazadas a las que se les pide un poquito de reposo en pro de evitar que su pequeños nazcan de manera prematura. Y es que si vienen al mundo antes de tiempo eso supone que cuenten con bajo peso y que necesiten permanecer en la incubadora durante un tiempo.

Tamara está dispuesta a cumplir a rajatabla con lo que le ha indicado su doctor, aunque ha manifestado que le va a costar mucho. Sí, porque afirma que es una persona muy activa, “no valgo para estar quieta”, ha dicho.

Tamara Gorro debe frenar su actividad frenética

De esta manera, a partir de ahora, la televisiva tendrá que dedicarse a continuar haciendo Pilates, que ha comenzado para fortalecer el suelo pélvico, y también a cuidar de su pequeña. Lo que sí tendrá que evitar son los viajes constantes y los numerosos eventos profesionales a los que acudía.

Eventos esos que, entre otras cosas, ha llevado a cabo para poder promocionar su libro, que lleva por título “Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto” y que se encuentra ya en su tercera edición. Se trata de una obra en la que, en base a su experiencia, da recomendaciones acerca de acciones que se pueden realizar en el día a día en pro de poder tener una vida más plena, sana y feliz: comer de manera saludable, hacer ejercicio, mantener una disciplinada, disfrutar de la familia…

Anuncio sobre su próximo parto

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto que Tamara ha querido compartir también con sus seguidores una decisión que ha tomado con respecto al próximo nacimiento de su hijo Antonio. En concreto, ha contado que cuando el bebé venga al mundo quiere que la primera persona que lo coja en brazos y pueda sentirlo no sea ella sino su marido, Ezequiel.

Ha expuesto que cuando nació Shaila fue ella la que pudo disfrutar de esa emocionante experiencia y que, por eso, en el próximo alumbramiento quiere que sea su esposo el que la disfrute: “Yo ya lo he hecho. Ahora le toca a él. Los dos tenemos el mismo derecho”.