Espeluznante: madre asesina a sus dos hijos ¡metiéndoles en el horno!

Igual que hay noticias que nos enternecen, como la del bebé operado del corazón que sonreía abiertamente, existen otras que directamente nos hacen sentir horror. Y esto último es precisamente lo que se experimenta cuando se conoce la noticia que se ha convertido en viral a nivel internacional: madre asesina a sus dos hijos ni más ni menos que ¡metiéndoles en el horno!

Puede resultar increíble y puede parecernos imposible que una progenitora sea capaz de hacer algo así con sus niños. Sin embargo, lamentablemente, este caso es absolutamente real.

Todos los datos a continuación.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta escalofriante historia que ha conmocionado a toda la sociedad a nivel internacional. Más en concreto podemos establecer que ha tomado como escenario la ciudad de Atlanta.

Los protagonistas

Varias son las personas que, trágicamente, se han convertido en noticia estos días:

Lamora Williams . Es la mujer de 24 años y madre de tres pequeños , que no ha dudado en acabar con la vida de dos de esos.

. Es la , que no ha dudado en acabar con la vida de dos de esos. Ja´Karter Penn y Ke-Yaunte Penn, son los hijos de la mujer. Dos niños de 1 y 2 años respectivamente que han sido asesinados de manera cruel por su progenitora.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer, a través de diversos medios de comunicación internacionales como “Mirror”, el caso tuvo lugar la pasada semana. En concreto, todo se remonta a la madrugada del jueves al viernes cuando Lamora se encontraba en casa con sus tres hijos.

Todo transcurría de manera habitual hasta que, no se sabe bien qué sucedió, la mujer decidió que iba a acabar con la vida de dos de los pequeños.

Madre mata a sus dos hijos

Hacía tres meses que la pareja de Lamora y padre de los niños, Jameel Penn, había decidido romper la relación sentimental que mantenían. Una ruptura que, parece ser, no ha sido asimilada aún por la mujer. Tanto es así que se está barajando ahora la posibilidad de que la mujer decidió acabar con la vida de dos de sus hijos como una manera de “vengarse” de su ex.

¿Qué se le ocurrió hacer? Asesinarles de una manera realmente cruel. En concreto, según las informaciones policiales, en la citada madrugada del jueves al viernes, procedió a introducir en el horno a Ja´Karter Penn y Ke-Yaunte Penn. Durante horas, según las pistas recogidas, parece ser que mantuvo a los niños en el interior de ese electrodoméstico. De ahí que las heridas y quemaduras que sufrieron provocaron que acabaran falleciendo.

Unos asesinatos que no causaron ningún tipo de dolor en la mujer. Tanto es así que esta, según se ha conseguido saber, no dudó en llamar al padre de las víctimas. Le llamó por teléfono para contarle lo que acababa de hacer y así poder “disfrutar” del dolor que esa noticia le causaba a su ex. Era su manera de “vengarse” por el sufrimiento que la ruptura le había provocado a ella.

Detención

Nada más recibir la llamada de Lamora, el padre no dudó en llamar inmediatamente a la policía que se personó rauda en la vivienda donde residía la mujer con sus tres hijos. Al llegar a la casa, los agentes pudieron comprobar que dos de los niños se encontraban muertos, por las heridas y quemaduras sufridas, mientras que el tercer hijo, afortunadamente, estaba ileso.

Como es lógico, arrestaron de inmediato a la progenitora. Esta ha manifestado que no es responsable de nada, que dejó a sus pequeños al cargo de un familiar. Un argumento que las autoridades descartan por completo.

En prisión se encuentra en estos momentos la madre, que está acusada de un caso de maltrato infantil y de dos delitos de homicidio. Cargos que en unas semanas le serán expuestos en un juicio, donde se establecerá la sentencia pertinente.

Mientras tanto, la abuela de los niños y progenitora de la detenida, no ha dudado en manifestar que no puede creer lo sucedido, que no entiende cómo su hija ha podido hacer algo así. Además, no ha dudado en contar a diversos medios de comunicación que sabía que algo grave iba a suceder porque Lamora no había superado la ruptura sentimental con Jameel. De ahí que temía que pudiera infringirse algún daño.

El padre de los pequeños, por su parte, ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos en la plataforma GoFundMe. En la misma no solo cuenta lo que ha sucedido en su vida, la pérdida de sus pequeños, sino que expone que con el dinero recaudado pretende hacer todo lo que esté en su mano para poder prevenir casos de maltrato infantil.