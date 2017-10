Viral: niño ve pospuesto su trasplante de riñón por culpa de su padre, el donante. ¿Qué ha hecho?

Hay ocasiones en las que conocemos ciertas noticias que lo que consiguen es tocarnos la fibra sensible, nuestro corazón. Y esto es lo que nos ha sucedido al descubrir el caso de un niño que ha visto pospuesto su trasplante de riñón. Sí, porque su padre, que es el donante, ha sido arrestado por un delito que supuestamente ha cometido.

De ahí que en estos momentos la vida del pequeño, de tan solo 2 años de vida, se encuentre en serio peligro ahora.

¿Quieres conocer el caso? Te lo contamos todo a continuación.

Los protagonistas

En Estados Unidos es donde se encuentra sucediendo este caso, que se ha convertido rápidamente en viral. Y es que, al final y al cabo, la vida de un niño es la que se encuentra en juego. Este no es otro que AJ, un pequeño de 2 años, que necesita un trasplante de riñón para poder tener un futuro.

De la misma manera, el segundo protagonista de esta historia es su padre, Anthony Dickerson de 26 años de edad. Este hombre tenía claro que iba a ser el donante para su hijo. Sin embargo, sus problemas con la justicia han llevado a que esa intervención quirúrgica sea suspendida.

El origen de la historia

Dos años atrás se remonta el caso que ahora ocupa portadas de medios de comunicación y noticias en las redes sociales. Fue entonces cuando vino al mundo el pequeño, AJ, y lo hizo sin riñones. Desde entonces hasta ahora ha vivido conectado a una máquina y rodeado de tubos.

Esa situación unida a que recientemente sufriera un derrame cerebral llevó a que sus doctores pensaran cuál era la mejor solución para su caso. Sí, para poder ofrecerle un presente de calidad y un futuro esperanzador.

El trasplante de riñón, la única opción

Al analizar la situación del menor, los médicos tomaron la decisión de que había que intervenirle. Era necesario someterle a un trasplante para que así su calidad de vida mejorara de forma contundente. De ahí que se le realizaran distintas pruebas de compatibilidad a sus seres queridos y rápidamente se consiguió al donante perfecto: el padre.

El progenitor del niño no dudó en tomar la decisión de donarle a este su riñón izquierdo. Así fue que los doctores que llevan su caso establecieron que se acometería la intervención a principios de este mes de octubre. Se haría en el Hospital Universitario Emory.

Intervención suspendida

Sin embargo, a estas alturas del mes, no solo no ha sido intervenido sino que su trasplante ha sido pospuesto. ¿Por qué? Porque su padre y donante ha sido detenido por la Policía y ahora se encuentra en prisión.

Al parecer, según ha trascendido a través de diversos medios de comunicación estadounidenses, Anthony ha sido arrestado y llevado a la cárcel por haber violado su libertad condicional así como por estar en posesión de un arma de fuego. Unos hechos que se vienen a unir a otros antecedentes delictivos, pues en el año 2011 fue detenido por primera vez al ser acusado de falsificación y hurto.

Con su situación en prisión, los doctores que llevan el caso de su hijo han optado por posponer la intervención del menor. Y lo han hecho sin fijar una nueva fecha.

Campaña en pro del trasplante

AJ continúa ingresado en el hospital y sus familiares han decidido poner en marcha una campaña de recogida de firmas para que los doctores y el centro sanitario cambien de opinión. Sí, para que establezcan un trasplante inminente ya que la situación del niño es cada vez más grave.

Más de 25.000 firmas son las que han conseguido reunir hasta el momento. Y todo al tiempo que han puesto en marcha una iniciativa en la plataforma GoFundMe con el claro objetivo de poder recibir aportaciones económicas para poder sufragar los costes que supondría la operación del niño. Por el momento, han logrado reunir unos 6.100 dólares de los 7.000 dólares que solicitaban.

La madre del niño ha sido la que ha iniciado esta campaña de recogida de fondos y lo ha hecho con el siguiente mensaje:

“Mi hijo de 2 años Anthony Jr nació sin sus dos riñones. Ha estado luchando por su vida desde el día que entró en este mundo. Debido a esto, no he podido mantener un trabajo estable debido a las numerosas citas de un médico y a que estamos yendo y viniendo al hospital. Solo estoy tratando de obtener cierta estabilidad financiera porque todavía tengo que proveer para todos mis hijos, así como para mí … Todo será muy agradecido. Si no puedes donar tus oraciones son siempre bienvenidas … ¡NECESITAMOS LO MÁXIMO POSIBLE! Gracias de antemano”.