Una de las mamás celebrities que más atención acapara en las redes sociales es, sin lugar a dudas, la presentadora Tania Llasera. Fémina que no solo ha mostrado en esas sus embarazos y sus primeros pasos cuidando a sus pequeños sino que, además, ha sido víctima de ataques por sus decisiones sobre la alimentación de su hija, Lucía Lenox.

Ahora ha pasado a estar nuevamente en el “candelero” y todo porque esa niña se encuentra ingresada. Todos los datos a continuación.

Su ausencia levantó interés en las redes sociales

Como hemos comentado al principio de este artículo, Tania Llasera es una mujer muy activa en las redes sociales. Así, no duda en contar su día a día como madre, los avances de sus hijos e incluso los nuevos proyectos profesionales que asume. De esta manera son muchos los seguidores que consiguen estar al día de lo que le pasa.

Sin embargo, durante estas jornadas ha estado bastante ausente de sus perfiles en Instagram y en Twitter, lo que comenzó a despertar preocupación entre sus fans. Es más, empezaron a suscitarse todo tipo de rumores en torno a las causas de que la presentadora de “La Voz”, junto a Jesús Vázquez”, estuviera desaparecida.

Tania Llasera decide contar lo ocurrido

Para poder ponerle fin a todas la conjeturas que estaban surgiendo en torno a su escasa actividad en redes sociales durante los últimos días, la celebrity ha decidido actuar. En concreto, ha optado por contar a todos sus seguidores que el motivo de su ausencia es que su hija pequeña se encuentra enferma. Es más, ha puntualizado que esa ha sido ingresada porque está aquejada de una bronquiolitis.

Exactamente sus palabras exactas en Instagram Stories, cuyas publicaciones desaparecen a las 24 horas, han sido las siguientes: “Estoy muy callada por aquí porque está Lucía ingresada con bronquiolitis y no me da la vida para todo”.

De esta manera, el rostro televisivo decía informar a sus fans de lo que estaba sucediendo en su vida y que explicaba su “ausencia social”. Y es que en este momento necesita estar centrada en el cuidado y atenciones a su pequeña, que vino al mundo el pasado 5 de septiembre. Una niña que es la segunda hija de Tania y su pareja, ya que tienen un niño mayor llamado Pepe Bowie, que cuenta con algo más de año y medio de edad.

Causa del ingreso: una bronquiolitis

La bronquiolitis es una enfermedad provocada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que suele aparecer cuando llega el frío y que suele afectar al 70 % de los bebés en su primer año de vida. Afecta al sistema respiratorio y consiste básicamente en que obstruye los bronquiolos con lo que es mucosidad. De ahí que los pequeños no puedan respirar con absoluta normalidad.

Fiebre, tos y congestión nasal son otros de los síntomas que van asociados a esa patología, que requerirá una buena hidratación e incluso la administración de antibióticos según la gravedad del paciente en sí. Además, podemos subrayar que se considera que afecta más a varones y también a bebés cuyas madres no les han dado el pecho. Eso sin pasar por alto que también tienen más riesgo de padecerla los niños que han venido al mundo de manera prematura e incluso los que cuentan con alguna patología respiratoria o cardíaca.

Ánimos en forma de mensaje

Desde que Tania Llasera ha dado a conocer que su hija está ingresada, son muchos los mensajes de ánimo que le han ido llegando por parte de sus seguidores a través de las redes sociales. En concreto, entre esos destacan algunos como los siguientes:

“Tania, verás como todo sale bien. Dos de mis cuatro hijos lo han tenido y ha salido todo bien, cariño. Mucha fuerza, guapa. Da mucha tristeza verlos así tan peques”.

“Ánimo!!! Pronto se pondrá bien Lucía. Están cargados de muuuucha fuerza”.

“Ánimos. Te entiendo perfectamente porque mi pequeña estuvo en la UCI con pocos meses también por bronquiolitis, un susto y se pasa fatal, pero todo pasó”.

No obstante, hay algún usuario que no ha dudado en volver a atacar a la presentadora. El hecho de que contara lo sucedido junto a una imagen del brazo de su pequeña y otra anterior ha hecho que sea criticada por subir la misma. En concreto, entre uno de los pocos mensajes que ha tenido de este tiempo cabe el ejemplo del siguiente: “Me parece una vergüenza que pongas esa foto de tu recién nacida en el hospital y luego pides respeto y privacidad siendo tú la que expones a la niña de esa manera. De verdad, reflexiona un poquito y se más humilde. Ahora seguro que me tocará que publiques mi post diciendo que pasas de todos y que todos te la bufamos porque eres auténtica y real…”.

Comentario ese que ha propiciado una nueva controversia, entre quienes están a favor del mismo y quienes lo rechazan por considerar que está fuera de lugar en este momento.