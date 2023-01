El taller de Joan Cortés (Pollença, 1964) en su pueblo natal se ubica en una antigua nave que en su día se dedicó a la reparación de automóviles, en la parte alta cercana al puente romano, al este del Calvari. El espacio, devenido del uso industrial al artístico, es maravilloso e impactante. En su interior están desplegadas las obras en curso, que son varias en las que trabaja de forma paralela, así como otras ya acabadas y que siempre generan una influencia, una contextualización estilística que por otra parte es de imposible soslayamiento.

El universo plástico del artista se despliega ante el espectador de una manera desbordante: es una auténtica orgía visual penetrar en este taller, donde la mirada queda cernida en multitud de pequeños matices, formas sutiles que se extienden por el aire, volúmenes que dan sentido al espacio que los circunda, destellos de luz (y también de sombras, lo que es en verdad inaudito) que inundan de perspectiva esa acción intimidatoria que siempre es indagar con los sentidos más allá de uno mismo.

La obra de Joan Cortés se caracteriza por la sutileza en el uso de la línea curva y el color plano, usualmente neutro (el blanco, o el gris irisado del aluminio, aunque algunas contadas ocasiones ha incurrido en algún otro sin mezclar). Formas cóncavas y lisas, que retan desde su perfecto equilibrio interno a las otras que pueblan la realidad de manera recurrente. Formas, en general, simples pero no por ello fáciles de hallar o gratuitas a la mirada virgen de quien busca. Y, como escribió Asun Clar, confirman que la pregunta ¿qué es lo que hace que un objeto sea arte? no requiera, en su caso, siquiera formularse, porque la certeza de que no puede tratarse de otra cosa que de arte se impone ante su sola presencia. Su carácter de obra de arte se manifiesta de manera evidente, inequívoca y no requiere de ninguna interpretación o tesis de defensa para constatarlo.

También, pese a que los materiales utilizados en la confección de las piezas presentan a menudo bastante lastre, tanto propiamente matérico como referente a su pretérita y convencional utilización industrial (la madera y el hierro, el yeso, el corian, el caucho o el aluminio), otra característica que domina la obra de este artista es la ligereza. Las piezas parecen flotar (algunas, de hecho, cuelgan del techo y así lo hacen), dan la impresión de carecer de peso, brillan tenuemente como una luz difusa en el atardecer. Todo a su alrededor parece suspendido, el aire, el propio espacio y desde luego, el tiempo. Un mundo nuevo, prístino, sin mácula, de una belleza fulgurante en la discreta proporción que supone su no pretensión de invadirlo todo (diríase que se contenta con tender un campamento en medio del desierto), la obra en tres dimensiones de Joan Cortés mantiene un equilibrio perfecto entre el vacío y la materia; sus composiciones tienen como marco de referencia el borde mismo de la realidad y eso las hace mágicas, inexplicablemente hermosas.

En el trabajo sobre papel o lienzo, el trabajo en dos dimensiones, la pureza y economía de recursos y de formalizaciones también está presente. Son trabajos en los que, como en el caso de las piezas escultóricas, «el vacío construye también la idea de masa», como bien escribió la autora citada anteriormente. Y esa relación sutil y binaria entre la materia y la no-materia, un diálogo que construye el mundo, despliega en cada uno de los trabajos una maravillosa sensibilidad que parece percutir en el aire en derredor con un silencio reverente, que es el que permite trasladarse a ese universo perfecto de líneas curvas, áreas blancas y colores llenos.

El próximo 17 de febrero Joan Cortés tiene previsto inaugurar una nueva exposición individual en la galería 6ª de Palma. Allí podrán verse algunas de las piezas elaboradas en los talleres de la galería, así como otras que ahora mismo se encuentra ultimando en su impresionante taller de Pollença. Seguro que será una exposición que nadie interesado en el arte contemporáneo deberá perderse.