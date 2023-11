Vadillo: «Queremos quitarnos el mal sabor de boca»

Antonio Vadillo analizó este martes el choque ante el Servigroup Peñíscola FS ante los medios de comunicación. El técnico del cuadro mallorquín afirmó sentirse con ganas de afrontar un choque vital para recuperar sensaciones tras la derrota encajada en Valdepeñas y mantenerse en la parte alta de la clasificación, en una liga extremadamente igualada: “Afronto el partido con ganas, sobre todo, para quitarnos el mal sabor de boca del último partido y las malas sensaciones. Además, tenemos la posibilidad de sacar tres puntos que no son de carácter urgente, pero si de cierta necesidad. Todo se aprieta y tenemos que sumar”.

En cuanto al Servigroup Peñíscola FS, Vadillo destacó que, a pesar de ser un recién ascendido, no se tratará en ningún caso de un desafío fácil: “Es el equipo más goleador de la categoría. Su confianza ahora mismo está por las nubes. Vienen de quedar campeones en Segunda, de ascender de una forma muy contundente, de hacer una grandísima Copa del Rey el año pasado… Tienen un gran entrenador, jugadores experimentados, es un equipo trabajado y alegre. A priori parece un novato en la categoría, pero no lo es. Es un equipo que engaña”.

Consciente de la dificultad del enfrentamiento, el entrenador del Mallorca Palma Futsal espera ver la mejor versión de su equipo: “Nos van a poner las cosas muy difíciles, por eso debemos centrarnos mucho en lo nuestro, hacer un gran partido y estar muy concentrados”. Precisamente, Vadillo reconoció la falta de concentración en el último encuentro, que resultó en la derrota por 7-2 ante el Viña Albali Valdepeñas: “Nos faltó concentración en Valdepeñas y eso nos costó el partido. Cometimos errores groseros, errores no forzados. Pusimos las cosas muy fáciles al rival y lo aprovechó”.

No obstante, Vadillo asegura que el equipo se ha recuperado y está listo para aprender de los errores: “Me ha gustado la reacción del equipo. Los jugadores son los primeros afectados y tienen ganas de rehacerse de ese partido. Todos somos conscientes de que no estuvimos a la altura, pero hay que rehacerse. No queda otra que lamerse las heridas y seguir. Debe servirnos de aprendizaje”.