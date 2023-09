El 62 Festival Internacional de Música de Pollença ha pasado como un rayo por la columnata del claustro de Sant Domingo, siempre colgando el cartel sold out en taquilla. Siete conciertos inolvidables. Ya lo dice el refrán: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Para solidarizarse con algunas pasadas ediciones, también en esta ocasión la clausura resultó accidentada debido a la lluvia, trasladándose Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, uno de los platos fuertes del programa, al Teatre Principal de Palma.

En el pasado los conciertos de envergadura se refugiaban de la lluvia en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels y los recitales en la capilla anexa a Sant Domingo. Hasta que el 2002, la London Symphony Orchestra visitó Pollença y de nuevo la lluvia aconsejó trasladar el escenario y esta vez a la sala magna del Auditórium de Palma. Volvería a ocurrir en tiempo reciente, con la London Phiharmonic Orchestra y otra vez, camino del Auditórium. El escenario elegido ahora ha sido el Teatre Principal de Palma, debido al acuerdo de soporte técnico firmado con el Festival desde que Pere Bonet se ha hecho cargo de la dirección artística e imagino que vistos los resultados espectaculares de la 62 edición, el alcalde Martí March jr tomará nota.

Me voy a permitir seleccionar para este cuaderno un pasaje excepcional sin duda, como lo fue la presencia de la orquesta de cámara Arcangelo, bajo la dirección de Jonathan Cohen y con Nicolas Altstaedt de solista invitado. En el programa de mano no figura por ninguna parte pero esta visita a Sant Domingo formaba parte del ciclo The Rise of the Cello, iniciado la noche anterior en el Festival de Santander y que tendrá continuación los días, 4, 5 y 12 de noviembre, respectivamente en Wigmore Hall (Londres), Saffron Hall (Essex) y De Bijloke (Gante). Siempre con el mismo director y con el mismo solista invitado. Por cierto, Jonathan Cohen dirigió recientemente la Orquestra Simfònica Illes Balears, en concierto de bono en marzo de 2022.

El motivo de este ciclo cabe interpretarlo como el rodaje de la grabación en un futuro próximo de los Concerti de Luigi Boccherini, es decir, primeros trabajos durante el período del rápido desarrollo de la técnica interpretativa del violonchelo, un período liderado por Boccherini. Para ello se ha elegido al chelista franco-alemán, cuyo grado de virtuosismo así lo aconseja. Luigi Boccherini fue un virtuoso del chelo desde temprana edad y pese a no dejar información sobre su técnica, en una suerte de Método para el Violonchelo, ahí está la docena de conciertos que compuso, según la recopilación (1965) del musicólogo francés Yves Gérad, considerada la más fidedigna.

Como primera anotación, cabe subrayar que sólo Santander y Pollença han sido escenarios elegidos en España o para ser más precisos, dos escenarios que, en sí mismos, son referentes exclusivos del verano cultural español. Y en lo que al programa se refiere y atendiendo al significado de The Rise of the Cello, cabría señalar el Concierto número 3 de Boccherini y también el Concierto para violonchelo y orquesta en do mayor, de Haydn, como los principales referentes a tener en cuenta. Y ahora la segunda anotación, que se centra en la figura de Altstaedt, quien a sus 41 años es caza mayor en el circuito de grandes intérpretes del violoncelo. Porque si Arcangelo goza de reputación mundial por su energía colectiva en la interpretación, bastaba con observar al franco-francés para adivinar la gran exquisitez de sus evoluciones, además perfumadas a partes iguales de encanto, mística, extravagancia y autoridad. Todo ello recogido en una enérgica actitud.

Pocas han sido las noches a lo largo de estas seis décadas en que el alcalde de turno se haya ausentado del Claustro. Martí March jr ha mantenido esta costumbre, porque el Festival forma parte de la historia reciente del lugar y no se concibe que la primera autoridad municipal se mantenga al margen.

Como uno más entre el público, Martí March jr ha sido testigo del trabajo excelente desarrollado en la presente edición y como todos los presentes ha disfrutado de momentos tan sobresalientes como los protagonizados por Daniel Harding al frente de Chamber Orchestra of Europe; las evoluciones de Vincenzo Capezzuto y Maria del Mar Bonet con L’Arpeggiata; el recital de la soprano Marina Rebeka; la despedida de Joan Company ,después de dirigir la Coral UIB durante 47 años; Belcea Quartet, y los mencionados Jonathan Cohen y Nicolas Altstaedt acunados por Arcangelo.

¡Ups! Me olvidaba de los solos de la triple ganadora del Grammy, Hilary Hahn, en el Concierto para violín número 5 (concierto turco) de Mozart, arropada por Die Deustche Kammerphilharmonie Bremen. La disfrutamos poco debido a estar convaleciente del covid y verse obligada a cancelar el estreno del concierto Labirynthe du Temps de Aziza Sadikova.