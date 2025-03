Simeone no tiene compasión: descansan todos…menos Giuliano

Simeone no tiene ninguna compasión por su hijo Giuliano. De todos los internacionales no europeos es el único que se perfila como titular este sábado ante el Espanyol, por lo visto en la última sesión preparatoria, en la que la mayoría de futbolistas que han tenido que hacer frente a un viaje trasatlántico trabajaron al margen del grupo. El gran beneficiado es el noruego Sorloth, que formará pareja de ataque con el francés Griezmann.

Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta, Giuliano, Gallagher, Barrios, Lino, Griezmann y Sorloth. Éste ha sido el once con el que ha trabajado Simeone, en el que están ausentes jugadores como Nahuel Molina, Giménez, Reinildo, De Paul y Julián Álvarez que vienen de disputar partidos de clasificación mundialista con Mozambique, Argentina y Uruguay. Sin duda aquí ha influido la proximidad del choque de Copa ante el Barcelona de la próxima semana, al que desde el club se da absoluta prioridad.

El Cholo no quiere correr riesgos y sigue la misma política que ya ha llevado a cabo en circunstancias similares, durante la jornada posterior a los parones de selecciones. Por eso sorprende la presencia en el once de Giuliano, que marcó su primer gol con la selección argentina absoluta ante Brasil y que, por lo que parece, no va a tener descanso este sábado en Cornellà.

Diego Padre ❤️🤍 pic.twitter.com/upHFpMf68A — Atlético de Madrid (@Atleti) March 27, 2025

Tras su derrota ante el Barcelona en la última jornada las opciones del Atlético de pelear por la Liga son muy escasas porque necesita que fallen los dos de arriba, además de mantener un altísimo nivel de efectividad en las diez jornadas de quedan. Para empezar se enfrenta a un rival que pelea por evitar el descanso y que viene herido tras el polémico arbitraje del que fue objeto en la pasada fecha ante el Mallorca en Son Moix, y que viene de una gran racha en su estadio, incluyendo una victoria ante el Real Madrid.