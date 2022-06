Ribera Navarra-Palma: empieza el sueño

Tras conseguir la segunda mejor clasificación de su historia en la fase regular tras el segundo puesto del año pasado, el Palma Futsal afronta su noveno playoff por el título liguero, octavo consecutivo, con el objetivo de luchar por el título. Los insulares han demostrado durante el curso su nivel competitivo finalizando en la tercera posición empatado a puntos con el Movistar Inter. Ahora llega el momento de la verdad con unos playoff que decidirán el equipo campeón.

Los de Antonio Vadillo afrontan las eliminatorias con la ambición de plantarse en la final por primera vez tras varias ocasiones en los que rozó la gesta como sucedió en las últimas temporadas. El primer rival en el camino es el Aspil Jumpers Ribera Navarra, sexto en la clasificación. El partido de ida se juega en Tudela este miércoles (20:15 horas) tras el cambio en el sistema de competición de esta temporada. Otra vez vuelven a cambiar las normas y los cuartos de final y las semifinales se jugarán al mejor de dos partidos con la ida en la pista del equipo peor clasificado y la vuelta en casa del equipo que cuenta con el factor pista a favor.

Se clasificarán aquellos que consigan la mayor diferencia de goles en la suma de los dos partidos, lo que exige rendir en los dos encuentros a un gran nivel ya que un gol puede decidir la eliminatoria. Con este sistema, el partido de ida cobra mayor importancia si cabe ya que no se puede bajar la guardia.

El Palma Futsal ha disputado ocho playoff a lo largo de su historia y ha conseguido alcanzar las semifinales en cinco ocasiones mientras que las tres restantes cayó en los cuartos de final. Nunca ha jugado la final en esta competición, una cuenta pendiente igual que sucede con la Copa de España. Es la cuarta ocasión que accede a las rondas finales como uno de los cuatro mejores clasificados y en las tres anteriores que tuvo el factor pista a favor se clasificó para la siguiente ronda.

El entrenador del Palma Futsal valoró el primer enfrentamiento de unos playoff que el equipo encara con la máxima ambición posible: “Vamos con toda la intención de ganar la eliminatoria y pasar a semifinales, sabiendo que va a ser muy difícil, que no podemos perder la humildad y tenemos que bajar al barro”, declaró Antonio Vadillo. El jerezano se muestra implacable en los objetivos del cuadro balear en esta fase final y asegura que “encaramos la eliminatoria con la obligación de tener que pasar a semifinales porque queremos esa obligación, porque queremos seguir compitiendo y estar cada vez más arriba. Eso no le tiene que quitar valor a todo lo que venimos haciendo los últimos años, parece que es fácil, pero no lo es, cuesta mucho”.

Enfrente estará un duro Ribera Navarra que provocará “una eliminatoria dura y compleja”, aunque el entrenador del equipo mallorquín asegura que “somos conscientes de que llegamos en un buen momento, tenemos prácticamente todos los jugadores disponibles, que también es una gran noticia para nosotros. Si estamos a nuestro nivel de concentración, de juego y de intensidad podemos tener la ventaja de tener que disputar la vuelta de este partido a ochenta minutos en casa y tenemos que aprovecharlo”.