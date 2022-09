La diputada del PP Marga Durán ha denunciado este martes en el Parlament que según los datos de Cruz Roja «tras siete años de gobierno progresista la demanda de ayuda se ha disparado un 64 % en Baleares y el perfil ha cambiado». Según ha incidido la diputada, la mayor parte de los afectados son mujeres de 35 a 49 años y el segundo grupo son jóvenes de 18 a 34 años, cosa que «no había pasado nunca». «La pobreza se vuelve joven y no da tregua en verano», ha advertido.

Durán también ha afeado a la izquierda su rechazo a la propuesta del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para aplicar una bajada del IVA a productos básicos. «El PSOE enseguida salió y dijo que no, esperemos que vuelva a rectificar», ha apostillado la diputada ‘popular’.

Por su parte, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, Fina Santiago, ha acusado este martes al PP de «generar desigualdades» y vulnerabilidad cuando gobierna. Ha sucedido todo esto durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament.

Santiago ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada Margalida Durán, sobre si considera «que no han dejado a nadie atrás con su política social». «Cuando gobiernan ustedes no es que no protejan, es que generan desigualdades y vulnerabilidad», ha dicho la consellera, que ha afeado al PP la retirada de tarjetas sanitarias a inmigrantes o la derogación de la renta de emancipación en 2012.

Por ello, la consellera ha dicho que Durán «se disfraza de progresista» por lo que ha llamado a escuchar a «Ayuso, que es la auténtica, la que no reniega de ser de derechas». A continuación ha leído en voz alta unas declaraciones de la presidenta madrileña en las que llama a la ciudadanía a ayudar al Banco de Alimentos y dice que las administraciones tienen que reducirse y no se debe controlar el mercado.

«Cualquier política social deja colectivos atrás, pero cuando gobierna la izquierda nos preocupa y trabajamos para que haya cada vez menos vulnerabilidad», ha sostenido Santiago.