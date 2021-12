El Palmer Alma Mediterránea Palma cierra hoy un 2021 en el que ha vivido grandes momentos en Son Moix. El equipo mallorquín recibe al CB Almansa con Afanión a las 20.45 horas en el último partido en casa de este año 2021 en el que el conjunto balear vivió grandes momentos como su clasificación para los ‘play off’ por el ascenso la temporada pasada o la victoria en el segundo partido de la eliminatoria ante el Río Breogán, ahora en la Liga Endesa, que llevó el ‘play off’ entre mallorquines y gallegos de vuelta a Lugo. Ahora, en una temporada en la que el conjunto mallorquín está peleando por revertir su dinámica de resultados, el equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez quiere cerrar el año en casa con victoria ante un CB Almansa con Afanion que se antoja como un rival más que complicado para los isleños.

El equipo entrenó en doble sesión con el objetivo de poder llegar en las mejores condiciones posibles después de haber dispuesto de pocos días de descanso tras el partido en Girona al haber llegado a la isla el pasado sábado. De cara al encuentro, la dupla de entrenadores del Palmer Alma Mediterránea Palma sólo cuenta con la baja de Joel Kanyinda además de la ya conocida de Milan Suskavcevic. El resto de jugadores están a disposición de Tomàs y Pérez para afrontar el penúltimo encuentro del año.

El rival de hoy es un CB Almansa que no va a poder contar para el partido ni con Josep Pérez ni con José Alberola ya que ambos se encuentran lesionados. Rubén Perelló cuenta con una plantilla con jugadores como el ex Força Lleida Eddy Polanco, los ex Palma Robertas Grabauskas y Carles Bivià o jugadores destacados como Nesbitt, Bercy o Dimakopoulos, entre otros.

Al ser el último partido en Son Moix de este 2021, el Palmer Alma Mediterránea Palma ha querido agradecer a los socios del club su apoyo durante este año y estos primeros meses de competición llevando a cabo una iniciativa por la cual cada socio que acuda al pabellón podrá traer de manera gratuita a un acompañante entrando ambos a Son Moix presentando el socio su carnet en puerta.

Acabado el entrenamiento de ayer tarde en Son Moix, Pau Tomàs y Álex Pérez atendieron a los medios de comunicación para analizar el encuentro de mañana ante el CB Almansa con Afanion destacando Pau Tomàs de entrada al rival indicando que el equipo de Rubén Perelló llegará a Palma “con un estado de ánimo alto tras su gran partido contra Castellón” señalando que el equipo ha trabajado esta semana “ajustando las teclas para ser lo más competitivos posible. Hemos trabajado para poder llegar bien al partido, ganar el encuentro y sumar la segunda victoria ante nuestra afición”

Por su parte, Álex Pérez indicó que hoy esperan “un partido duro con un Almansa que jugará con cambios defensivos y que cuenta con dos o tres tridentes ofensivos que nos puede hacer daño y que ellos tienen clarísima la importancia de la victoria” señalando que desde el Palmer Alma Mediterránea Palma el partido se afrontará “como lo van a plantear ellos, como una final. Es un partido importante”. El entrenador andaluz ha indicado que “nos falta jugar ese cinco por cinco con madurez, tenemos que jugar esos momentos difíciles de cinco contra cinco con la cabeza fría. Si lo hacemos, ganaremos partidos”.