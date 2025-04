Inició la legislatura como portavoz de Vox en el Parlament balear hasta que se enfrentó al sector del grupo parlamentario más próximo a la dirección nacional del partido y que representaban Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne. Idoia Ribas (San Sebastián, 1978) es abogada y funcionaria. No necesita la política para vivir pero está dispuestas a seguir trabajando para defender sus ideas y unos posicionamientos muy alejados de los de Santiago Abascal. Fue una de las representantes de Vox Baleares que a finales de febrero participó en Madrid en el acto para exigir la refundación del partido.

Idoia Ribas está ahora abiertamente enfrentada con la portavoz del grupo parlamentario, Manuela Cañadas, y defiende la negociación constantes con el PP para llegar al máximo de acuerdos. Ribas cree totalmente injustificada la ruptura de Vox con el PP a nivel nacional ordenada por Santiago Abascal y la no aprobación de los Presupuestos de Baleares.

P. – ¿Es usted partidaria de llegar a acuerdos con Marga Prohens (PP), presidenta de Baleares, en lugar del continuo enfrentamiento que protagoniza con ella la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas?

R. – Por supuesto. Es que Vox no tiene mayoría absoluta. El día que Vox tenga mayoría absoluta podrá llegar a sus máximos, pero ahora mismo, con la representación que tiene, lo que tiene que hacer es acercarse a los partidos que puedan pactar con Vox, que solamente es el PP, para avanzar en su agenda. Pero parece ser que esto no interesa tampoco a la cúpula del partido a nivel nacional. No quieren que nadie avance en la agenda política en las provincias mientras Abascal continúe en la oposición en el Gobierno de España. Yo estoy convencida de que algún día, cuando Feijóo y Abascal se sienten a negociar y a repartirse el Gobierno de España, este conflicto habrá acabado y al fin nos dejarán en las comunidades autónomas poder avanzar en la agenda de Vox.

P. – ¿Piensa Idoia Ribas en algún momento romper la disciplina de voto?

R. – Hasta el momento no he tenido ninguna situación en la que me vea obligada a romper esa disciplina de voto. Por tanto, no me planteo ese escenario porque todo lo que estoy votando coincide con mi ideología. Si en algún momento me veo obligada a votar algo que va en contra de mis principios o de mi moralidad, evidentemente me plantearé romper esa disciplina de voto, por supuesto.

P. – ¿Cuál es su relación personal y profesional con Manuela Cañadas?

R. – Inexistente. No quiero tener relación con ella porque, como le digo, estoy siendo víctima de ataques a nivel personal que creo que debo evitar al máximo. Por tanto, cuanto más lejos, mejor. Por cierto, esos ataques están consentidos, son conocidos y son avalados por la cúpula nacional del partido.

P. – ¿Tiene Vox estructura el partido en Baleares?

R. – Había estructura, pero ha sido dinamitada a por la cúpula nacional y han ido cargándose todos los equipos. En cualquier equipo que funcionaba han quitado a la persona que estaba al frente o bien han enfrentado a unas personas con otras.

P. – ¿Es cierto el supuesto liderazgo que ejerce Fulgencio Coll en Vox Baleares?

R. – El único liderazgo que está permitido en VOX es el de Santiago Abascal. Por tanto, Fulgencio Coll tendrá sus personas de confianza, pero no tiene por qué ser el líder, ni mucho menos, de Vox en Baleares. Vox en Baleares no tiene ningún líder porque ya se encarga la dirección nacional de que nadie pueda liderar absolutamente nada. Cuando yo pedía reuniones con concejales y coordinadores de Vox en cada municipio, Patricia de las Heras y Fulgencio Coll ordenaban cancelarlas porque están prohibidas y son contrarias a los estatutos de Vox. Eso es absolutamente mentira, pero intentaban dificultar mi trabajo para que no pudiese avanzar la agenda política de Vox.

P. – ¿Estuvo Idoia Ribas de acuerdo en que Vox tumbara los Presupuestos de la Comunidad Autónoma?

R. – Para nada. De hecho, la portavoz ya había anunciado una serie de medidas y con las que estaba muy satisfecha. Se vendió por parte de la dirección del grupo parlamentario que eran unos buenos presupuestos y luego la semana siguiente o a las dos semanas hubo que romper simplemente porque cambió el criterio a nivel nacional.

P. – ¿Estuvo de acuerdo en no aceptar la repetición de la votación de las enmiendas que el PP votó sin querer y por equivocación a favor?

R. – Eso no se hace nunca y eso es engañar a los ciudadanos. Yo tengo experiencia parlamentaria y en la legislatura anterior, en multitud de ocasiones había errores en votaciones y el presidente siempre dejaba repetir la votación cuando el portavoz del grupo lo comunicaba. Entonces, es como hacerse trampas al solitario y salir al día siguiente a decir que Vox había triunfado porque había conseguido colar 40 medidas cuando sabían perfectamente que eso tenía fecha de caducidad.

P. – La consecuencia fue que no se derogara la Ley de Memoria Democrática…

R. – Al romper con ellos, el PP busca otros apoyos y tiene que ceder ante otros grupos políticos en vez de ceder ante Vox y aplica políticas que están completamente alejadas de Vox, como por ejemplo no derogar la Ley de Memoria Democrática, que ya había pasado todos los trámites parlamentarios. Sólo le quedó un trámite y lo perdimos por culpa de esta tontería de querer vender que se han aprobado 40 enmiendas cuando en realidad es falso.