Jesús Gordillo lleva un año que está siendo un calvario y que ha terminado pasando de nuevo por el quirófano. El pívot toledano arrastraba molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho que se fracturó en octubre en su debut con España y del que fue operado en enero y tras varias consultas médicas se ha decidido intervenir de nuevo para sustituir el tornillo que tantos problemas le estaba generando en las últimas semanas. El jugador viajó a Barcelona para ponerse en manos del doctor Ramón Cugat, una eminencia en medicina deportiva, y cuya recomendación dada la situación fue operar de nuevo para tratar de poner fin a las molestias que arrastraba el jugador y que le impidieron jugar las últimas semanas de competición. El jugador pasó por el quirófano en la Clínica Quirón de Barcelona donde fue intervenido por el propio doctor Cugat. El plazo de baja será de tres meses.

El pívot toledano se perdió la mayor parte de la temporada y solamente pudo participar en cinco partidos de liga, aunque llegó a anotar cuatro goles. El joven, de 22 años, comenzó la temporada demostrando todo el potencial que tiene. Brilló en casa ante el Movistar Inter, partido en el que marcó y fue clave para conseguir la primera victoria del curso del Mallorca Palma Futsal. Volvió a marcar a la siguiente jornada en casa del Industrias Santa Coloma, lo que llamó la atención del seleccionador español, Fede Vidal, que una semana después, lo convocó para debutar con la absoluta en un amistoso ante Finlandia. En su estreno, un jugador finlandés le pisó con fuerza el pie cuando apenas llevaban nueve minutos de partido y le fracturó el dedo. Gordillo continuó trabajando, pero en enero, cuando podía volver a las convocatorias, recayó de su lesión y fue operado por primera vez.

Tras prácticamente toda la temporada sin poder participar, Gordillo reapareció en los dos partidos previos a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League que acabó alzando el Mallorca Palma Futsal. Participó en casa ante el Jaén Paraíso Interior y se reencontró con el gol en la cancha del BeSoccer UMA Antequera, partido en el que el toledano marcó los dos tantos que dieron la victoria a los mallorquines. La mala fortuna y las molestias que acumulaba hicieron que no volviera a estar disponible para la competición continental y que se perdiera el resto de la temporada.

Gordillo ya tiene el alta médica, pero tras la intervención, no regresará a Mallorca, ya que los médicos le han recomendado no viajar en avión. El pívot se desplazará hasta Toledo para iniciar sus vacaciones junto a su familia. La primera parte de su recuperación la hará desde su casa.