La fiesta con la que el Mallorca Palma Futsal despedirá hoy 2023, un año que pasará a la historia del club como el más brillante desde su fundación, será espectacular. Se acaba el año en el que el club conquistó los dos primeros títulos de su palmarés en la élite, la UEFA Futsal Champions League y la Copa Intercontinental, y se convirtió en el mejor club de Europa y del mundo. Todas estas gestas e hitos estarán muy presentes en el último partido del año que se jugará este sábado, a las 16:00 horas, frente al Industrias Santa Coloma con el que se iniciará la segunda vuelta de la Primera División.

El partido será el pretexto perfecto para vivir un día festivo para celebrar este año inolvidable. Se han preparado numerosos actos para aprovechar que el último partido del año en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix coincide con las fiestas navideñas. Los actos para los aficionados se iniciarán desde la entrada al pabellón de los aficionados, donde serán recibidos por Papá Noel y por los dos trofeos conquistados este año. Todos podrán fotografiarse con los dos trofeos y posteriormente recibirán su foto personalizada con una carpeta especial conmemorativa diseñada por el club. Habrá un mosaico de 4.000 cartulinas para teñir la grada de dorado en la salida de los jugadores a la pista. Cada cartulina incluye la palabra “Supercampeones” y dos trofeos simbólicos.

Antes del partido, el presidente del club, Tomeu Quetglas, el director general y director deportivo, José Tirado, y el entrenador, Antonio Vadillo, saldrán a la pista para ofrecer a los aficionados los tres galardones que les acreditan como mejor club del mundo, mejor entrenador y mejor director deportivo, premios que recibieron el pasado martes en la gala de los premios a los mejores del año del fútbol sala que se celebró en Brasil. Además, en el descanso del partido se sortearán varios regalos entre todos los que asistan al partido entre los que destacan una camiseta oficial del 25 aniversario y un balón oficial de la final de la UEFA Futsal Champions League en la que el conjunto balear finalizó como campeón de Europa.

La jornada festiva será el marco perfecto para despedir el año y disfrutar del último partido de este año. Enfrente estará el rival con el que debutará el Mallorca Palma Futsal en la Copa del Rey a mediados de enero, pero el partido tiene una gran importancia deportiva al ser el primero de la segunda vuelta en la que los de Antonio Vadillo buscarán la mejor posición posible para el futuro playoff. Los palmesanos inician la segunda vuelta como los séptimos clasificados tras firmar una victoria en las últimas cuatro jornadas de la primera vuelta.

Están a tres puntos de la segunda posición e inician una carrera de fondo en la que quieren recuperar la desventaja de cara a contar con el factor pista en el futuro playoff y asegurar mantenerse entre los ocho mejores de la liga para jugar la fase final. Industrias es el noveno clasificado y busca aprovechar el momento para acercarse a los de Vadillo. En lo deportivo, el técnico cuenta con la baja por lesión de Hossein Tayebi.

Homenaje a Diego Nunes

El club realizará un pequeño homenaje a Diego Nunes aprovechando que el internacional brasileño presenciará el partido en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Será la primera vez que el exjugador del Palma visite el pabellón en el que jugó durante seis temporadas antes de fichar por el SL Benfica. Lo hará como un aficionado más aprovechando que estará unos días de vacaciones en Mallorca y el club quiere aprovechar la ocasión para hacerle un reconocimiento y que reciba el aplauso y el cariño de la afición que no pudo recibir en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League porque no se pudo realizar un acto de esta índole con todo lo que había en juego y siendo una fase final europea. El club le hará entrega de una camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la entidad.

Antonio Vadillo afirmó que “sacar el partido adelante es lo más importante”. Se enfrentan al Industrias Santa Coloma, un equipo que, según el técnico, “está haciendo las cosas muy bien”. Vadillo describe al cuadro catalán como “un rival vertical, con mucha energía, muy dinámico” y, por lo tanto, espera “un partido difícil”. En medio de un contexto complicado, los jugadores deberán focalizarse al máximo para tratar de sacar los tres puntos. “Estamos un poco dispersos por como están siendo estos días, pero tenemos que aumentar el nivel de concentración y focalizarnos en el partido” explicó Vadillo.

No obstante, el técnico aseguró que el momento del equipo es óptimo: “Estamos en un momento bueno. Hemos conseguido últimamente dos objetivos muy importantes como eran la clasificación a la Final Four y la Copa Intercontinental y ahora tenemos que centrarnos en la liga y sumar puntos para estar ahí arriba”. El partido que abre la segunda vuelta será también el punto y final a un 2023 increíble, que Vadillo asegura: “lo vamos a enmarcar”. Igualar lo conseguido se plantea como algo muy difícil, pero los mallorquines asumen el desafío: “Tenemos un reto, que es acercarnos al 2023 o superarlo. Cada año nos hemos ido superando. Hemos puesto el listón bastante alto, a ver si somos capaces de hacerlo”.