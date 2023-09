El Fibwi Palma comienza a presentar a sus nuevas incorporaciones. Los primeros jugadores en presentarse de manera oficial ante los medios de comunicación han sido Pablo González Longarela y Dusan Juzbasic que, acompañados por Pau Tomàs, entrenador del equipo palmesano, han atendido a los medios de comunicación. “Pablo se define a si mismo como un soldado. Cuando, después de hablar con nosotros, se decidió a fichar nos alegró mucho. Es un jugador al que hemos sufrido como rival esta pasada temporada y en anteriores jugando amistosos y le llevábamos siguiendo ya desde hace dos años”, ha explicado Pau Tomàs sobre Pablo González Longarel.

Por otra parte sobre Dusan Juzbasic,ha comentado Pau Tomàs que “puede jugar en varias posiciones y me da muchas armas para poder competir contra los rivales. Es un jugador muy inteligente en ataque y creo que será una de las sorpresas de la categoría. Ha estado jugando varios años en España y conoce perfectamente el baloncesto español”.

Pablo González Longarela vive su primera temporada como jugador del Fibwi Palma tras su paso por el Hestia Menorca y en estas primeras semanas de trabajo admite estar aprendiendo “mucho”. “Pau me describió el proyecto durante una conversación que tuvimos y me explicó cómo querían ascender a LEB Oro y tenían esa ilusión de subir. Me ofreció ese proyecto para ascender teniendo protagonismo en la plantilla asegurándome que no me iba a regalar nada y que me lo tendría que ganar. La idea me sonó muy bien y estoy muy contento”, ha explicado Longarela.

Por su parte, Dusan Juzbasic se ha mostrado también muy contento por llegar al Fibwi Palma y ha dejado claro su objetivo en esta temporada. “Yo he venido a crecer como jugador y persona y para ser jugador de LEB Oro el año que viene”, ha asegurado el jugador nacido en Novi Sad. El jugador balcánico ha subrayado también que desde el club se le dejó claro desde el inicio cual era el objetivo marcado en rojo este año. “Desde el primer día se nos dejó claro que era la LEB Oro. Lo tenemos muy claro. Hay otras cosas a valorar como la copa o competir en cada partido y yo soy competitivo y a eso he venido aquí».

Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma ha afirmado sentirse “muy satisfecho” con el trabajo que está haciendo el equipo en la pretemporada. “Estamos muy focalizados a que vayan conociéndose los jugadores. Mentiría si no dijese que estoy muy contento. Es cierto que no llevo mucho en el baloncesto profesional pero en estos cuatro años que llevo no había visto el nivel de intensidad que hay a la altura de temporada en la que estamos. Estamos en pretemporada y a veces tenemos que frenar a los jugadores y cuando están en la pista se olvidan de lo que llevamos. Estamos encantados con ellos”.

El Fibwi palma jugará mañana el primero de los dos partidos que se disputarán en Sant Antoni correspondientes al Trofeo AON Illes Balears en el que los de Pau Tomàs coincidirán con el Hestia Menorca de LEB Oro, el Class Bàsquet Sant Antoni y el Palmer Basket Mallorca Palma. Precisamente éste último será el rival del equipo de Tomàs arrancando el partido a las 18.30 horas. “Va a ser un test para ver en qué punto estamos enfrentándonos a rivales de nuestra categoría pero todo va focalizado al crecimiento del día a día. Tenemos claro que vamos a sentir el nivel de la categoría y va a venir bien para que los jugadores que no conocen la categoría vean como es”, ha señalado Pau Tomàs.