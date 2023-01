El Fibwi Palma disputa hoy a las 20.45 horas el primero de los dos partidos que va a disputar esta semana en el Palau d´Esports de Son Moix. El equipo mallorquín recibe al Maderas Sorlí Benicarló en un partido en el que los de Pau Tomàs tratarán de romper la mala racha de resultados en la que se encuentran inmersos y recuperar su fortaleza en el Palau d´Esports de Son Moix.

El equipo palmesano llega a la cita tras una racha de cuatro derrotas que le ha llevado a estar lejos de la zona en la que cuerpo técnico y plantilla quieren estar y para poder empezar a volver a esa zona la prioridad es poder imponerse mañana a un Maderas Sorlí Benicarló que llega a la isla con una plantilla en la que se encuentran dos jugadores con pasado en el conjunto mallorquín como son Alejandro Rivas, que militó en el conjunto mallorquín en la temporada 2020-21 y Fausto Ruesga, integrante de la plantilla la temporada pasada. Además, el equipo cuenta con jugadores destacados como Bouzán, Libroia o Orlov.

De cara al partido, Pau Tomàs podrá contar tanto con Asier Zengotitabengoa como con Anyeuri Castillo ya que el jugador dominicano ha regresado ya a la isla tras resolver los temas burocráticos en su país. Por contra, no podrá contar todavía el preparador mallorquín ni con Joan Feliu ni con Milan Suskavcevic ya que ambos siguen recuperándose de su lesión.

Tras el entrenamiento de ayer, Pau Tomàs analizó el partido indicando que “es un partido muy importante para nosotros para salir de la mala dinámica en la que estamos ahora mismo” añadiendo que “el equipo está muy mentalizado para intentar salir de esta mala racha. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo que en la primera vuelta ya nos ganó pero estamos muy focalizados en hacernos fuertes en casa y en recuperar sensaciones”.

El entrenador del Fibwi Palma ha asegurado también que “físicamente estamos bien y moralmente ya se ha notado hoy que sólo faltan 24 horas para jugar el partido. Los jugadores saben de la importancia del partido y que no hay que pensar en lo que se ha fallado ni en lo que ha pasado porque si no no habrá manera de ganar el partido“. En cuanto a la situación actual del equipo ha comentado Pau Tomàs que “estamos incidiendo principalmente en la concentración y en la voluntad defensiva. No podemos permitir que nos anoten tantos puntos y puntos fáciles. Hemos incidido mucho en el 1 contra 1 y el estar concentrados en esos detalles para no permitir que los rivales nos superen tan fácil”.

Sobre el Maderas Sorlí Benicarló ha señalado que “es un equipo que viene de tres derrotas y nosotros venimos de perder cuatro. Vendrán a intentar romper esa racha y tenemos que intentar aprovecharnos de eso. A partir de ahí, el que controle el ritmo de partido y los nervios tendrá muchas opciones de ganar el partido”. Ha tenido también un mensaje el entrenador del Fibwi Palma para los aficionados del club palmesano. “Les digo que vengan porque de verdad los necesitamos. Es verdad que el día y la hora quizá no sean los mejores pero les pido que vengan. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que puedan marcharse contentos”.

El de hoy será el primero de los dos encuentros en casa para el Fibwi Palma ya que el domingo los palmesanos repetirán en casa recibiendo la visita del Class Bàsquet Sant Antoni en el primer derbi interislas de la temporada en Son Moix.