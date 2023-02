El Fibwi Palma sigue contando los días para volver a la competición. El conjunto mallorquín suma la segunda semana sin competir tras el aplazamiento del partido ante el Gran Canaria B para el día 1 de marzo y estar esta semana en una semana de ventanas FIBA que hace que no haya liga en la LEB Plata. Mientras llega el momento de volver a competir, el cuadro palmesano continúa trabajando para llegar en el mejor momento posible a un tramo tremendamente importante como es el de los últimos siete partidos de la fase regular que determinarán donde finaliza dicha fase el equipo de Pau Tomàs.

“Estamos en el tramo final de la temporada. Hemos encadenado unas semanas sin partido pero desde el cuerpo técnico no han querido que nos relajemos ni un segundo y hemos estado entrenando. Es verdad que nos dieron unos días de descanso para marcharnos a casa y desconectar pero realmente no desconectas del todo porque sabemos que nos quedan siete finales y debemos trabajar”, explica David Font, uno de los jugadores más destacados del equipo.

El jugador catalán sabe que la ventaja de jugar en Son Moix será clave en la vuelta a la competición. “Jugamos en casa y jugar en casa siempre es más divertido y motivante jugar. Estamos esperando con ganas a que llegue ese momento”, admite al hablar sobre el partido del próximo día 1 de marzo en el que el Fibwi Palma buscará prolongar su buena racha de resultados. “Estamos en un buen momento y debemos seguir así porque con este parón se nos ha parado quizá un poco esa buena racha y ese momento pero debemos ser fuertes y ser capaces de volver a engancharnos a esa racha”, subraya Font que alerta del peligro del rival del próximo día 1 de marzo. “Nos encontraremos a un equipo que viene de una muy mala racha que hará que el partido sea más complicado porque ellos lucharán por cambiar su dinámica de la manera que sea y nosotros debemos hacer lo mismo para mantener la dinámica en la que estamos.

Sobre la competición en sí, asegura David Font que “esto pasa cada año. Al fin y al cabo esto es baloncesto y esto es la LEB. Tanto en la LEB Oro como en Plata o en otras ligas se ve que el primero puede perder contra el último. Los equipos que están abajo se están jugando la vida. Nosotros, obviamente, nos jugamos la vida porque queremos estar en el play off pero ellos se la juegan de verdad”.

Finalmente, el alero catalán afirma sentirse muy querido en Palma. “Estoy muy cómodo. Desde el principio se me dio confianza y creo que he respondido bien. Ahora creo que tengo que dar ese paso para seguir siendo regular y ayudar al equipo a estar en la mejor forma posible en el play off y, una vez estemos en el play off, ayudar al equipo a ganar”.