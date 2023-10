La lentitud con la que se están ejecutando las obras de reforma del Paseo Marítimo de Palma está condenando al cierre masivo de muchos establecimientos de la zona. El próximo en hacerlo es el restaurante The 50’s Diner, cuya encargada, Fadoua Hachlafi, asegura que «el mes que viene vamos a cerrar porque no aguantamos más la presión, mucha gente se ha ido al paro y nosotros estamos camino de ello».

Desde el inicio de las obras, todos los comerciantes han visto como sus ingresos han caído en picado y sus terrazas se han ido vaciando hasta en temporada alta. «Todos mis compañeros del paseo han cerrado ya, quedamos muy pocos. Encima no hemos recibido ni una sola ayuda», denuncia la restauradora.

En noviembre se cumplirá un año desde que arrancaron las obras del Paseo Marítimo. Según la web oficial del proyecto, la remodelación debe durar 20 meses y terminar a mediados de 2024. Sin embargo, en 11 meses tan solo se ha ejecutado hasta ahora la mitad de la Fase 1, que estaba previsto que terminara por completo en marzo de 2023. Hasta ahora, el avance más visible es el nuevo enlosado que se ha colocado estos últimos meses frente al Auditòrium de Palma, que pertenece a esta primera fase.

La Fase 2 tiene una duración de 8 meses y engloba la parte central del paseo mientras que la Fase 3, que trabajara en la parte próxima al mar, tardaría 7 meses. Por tanto, el objetivo que tenía el Govern de acabar la obras a mediados del año que viene era poco realista.

En esta misma línea va Hachlafi, que explica que «nos dijeron que en unos dos años todo estaría terminado, pero a este paso seguro que será más tiempo». En relación a esto, la empresaria reconoce que este verano «hemos perdido tres meses, apenas había obreros trabajando. Ahora hay más, pero creo que son insuficientes».

Lo mismo opina Mimo Balal, dueño de la Pizzería La Placita, que afirma que «a este paso se van a hacer eternas, están yendo muy lento y hay muy pocos empleados. Va a ser muy difícil que terminen esto antes de 2025. Nos tienen aquí enjaulados sin poder hacer nada». Además, añade que «la gente no aguanta más la presión y está cerrando. Yo estoy cerca de la jubilación y esto buscando gente para un traspaso, pero sino ya habría cerrado».

Por otra parte, las críticas no sólo se centran en la lentitud con la que se están ejecutando las obras, sino también en el cómo se han hecho. Balal piensa que «el gran fallo ha sido hacerlo todo de golpe en vez de hacerlo por partes. Son más de tres kilómetros de Paseo Marítimo patas arriba con zonas donde no se avanza. No tiene sentido que haya zonas sin obreros mientras los locales se arruinan».

Cabe recordar que el presupuesto de las obras de remodelación del Paseo Marítimo es de un total de 40 millones de euros.