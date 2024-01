Javier Aguirre confirma los peores pronósticos sobre la lesión de Muriqi. «No creo que le veamos en enero», ha dicho el entrenador mexicano en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Real Madrid con el que se cerrará la primera vuelta. «Tiene una lesión muy extraña y hemos sido muy conservadores con él, vamos paso a paso», agregó Aguirre, que explicó que «el doctor me ha dicho que sólo había visto dos de éstas en toda su carrera». Además de la del kosovar, el entrenador confirmó la baja de Valjent, que sigue en proceso de recuperación, además de la de Jaume Costa, que está sancionado. En cambio, dijo que tanto Omar Mascarell como Lato están disponibles.

«No creo que Muriqi pueda jugar en enero. Hemos sido conservadores con él. Tiene una lesión muy extraña, de las que se ven pocas en el fútbol. El doctor, de hecho, me ha comentado que sólo ha tratado a dos de éstas en su carrera. Vamos a ir despacio, poco a poco», dijo sobre el delantero kosovar, que se lesionó ante Israel el pasado mes de noviembre.

Aguirre recordó el 4-1 de la anterior temporada en el Bernabéu y apuntó que en el partido hubo un momento clave: «El año pasado íbamos ganando 0-1, nos remontaron 2-1 y luego Antonio Sánchez tuvo el empate. Al final nos castigaron y nos metieron dos goles al final. Espero un partido en el que tengamos pocas llegadas y en el que ellos nos dominen. Con relación a ese último antecedente les he insistido a los jugadores en la necesidad de conservar más tiempo el balón, no perderlo tan rápido. Les he pedido que muestren personalidad con la pelota».

«Creo que este año no ha habido ningún equipo que someta al Real Madrid en su campo. Hoy les he mostrado una imagen a los jugadores en la que se veía a diez futbolistas del Madrid a 30 metros del área del Rayo. Es muy difícil evitar esto, pero lo vamos a afrontar». «La probabilidad de que pierdas es mayor que en otros campos, pero vamos a ir a ganar con el objetivo de tratar de aprovechar lo poco que generemos», agregó.

Sobre las bajas del actual líder de la Liga comentó que «cualquier jugador que pongan tiene calidad más que suficiente para rendir muy bien. Jugarán seguro con once y los once serán muy buenos».

Aguirre se refirió también a la continuidad de Ancelotti, con el que comparte la condición de entrenador más veterano de la Liga: «Me encantó que renovaran a Carletto. Es un gran entrenador que le da prestigio a la Liga. En cuanto a su juego, no voy a descubrirles. Me ha sorprendido gratamente Bellingham, hace mucho daño cada vez que pisa el área. Ganarles en su campo es francamente difícil. Yo tuve la fortuna de derrotarles dos veces, pero he perdido muchas veces».

En cuanto a la apertura del mercado de fichajes, se mostró escéptico sobre el rendimiento de los jugadores que llegan en enero: «Ha habido de todos. Ha habido fichajes determinantes que le dan una vuelta al equipo, pero es muy difícil que un solo jugador altere la dinámica de una plantilla. Sí que puede suceder con un cambio de entrenador, pero no es tan fácil con los futbolistas salvo que traigas a tres que vengan desde el primer día a ser titulares».

Finalmente, sobre la política de refuerzos del Mallorca, se limitó a recordar que «soy empleado de este club y si se considera que es necesario traer a un futbolista, perfecto. Acataré lo que se decida a este respecto. Yo nunca pido, el club me pregunta y yo doy mi opinión».