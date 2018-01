OKDIARIO se ha convertido en el medio de comunicación online que mayor porcentaje de mejora ha obtenido de visibilidad en Google en 2017, según datos que recoge la herramienta Sistrix, especializada en SEO. Se pone así de manifiesto la confianza otorgada por el gigante de las búsquedas al buen hacer durante todo el año en el contenido realizado por el digital.

Los SEO ganadores de 2017 Dominio Cambio gallinablanca.com +661,84% genius.com +457,16% google.es +413,00% hobbyconsolas.com +390,92% fisioterapia-online.com +376,31% duolingo.com +357,31% OKDIARIO.com +349,83% tvtropes.org +345,95% reverso.net +305,32% ouvirmusica.com.br +296,44% woxikon.es +294,02% linguee.es +291,77% spanishdict.com +276,60% transfermarkt.es +274,89% mayoclinic.org +253,19% pons.com +225,12% habitissimo.es +219,19% periodistadigital.com +217,63%

Recordemos que este índice no recoge la masa de tráfico captada por el medio, sino el valor porcentual de su posicionamiento en Google.

El porcentaje de crecimiento durante el 2017 se sitúa en el 349,83%, un dato ostensiblemente superior a su inmediato perseguidor, tomando como referencia siempre los medios digitales, Periodista Digital, que según Sistrix ha crecido un 217,63%. En cuanto al global, el dominio OKDIARIO es la séptima web con mayor crecimiento de visibilidad en Google en 2017 y el primero entre los medios de comunicación.

Cómo funciona la herramienta de SEO Sistrix

Para entender este notable aumento de visibilidad de OKDIARIO, es necesario analizar el funcionamiento de Sistrix. La herramienta especializada en SEO se compone de dos bases de datos diferentes: la common data y la extended data. La primera posee 1 millón de palabras clave, mientras que la segunda 4 millones: es decir, ofrecen un total de cinco millones de palabras clave en su base de datos.

Por lo tanto, Sistrix concentra sus recursos en el análisis de las palabras clave con mayor volumen de búsqueda en Google. El objetivo es que los análisis sean suficientemente representativos para ofrecer datos óptimos a cada cliente.

Por lo tanto, las palabras clave incluidas en el algoritmo de Sistrix son finitas, aunque en continuo crecimiento. Esto implica que aquellas keywords conocidas como long tail que no tengan un volumen de búsqueda representativo o las palabras clave nuevas que previamente no tenían demanda (clave de los medios digitales y que son producto a la actualidad), no son consideradas para establecer el índice de visibilidad.

En resumen, si tenemos en cuenta que se desconocen entre un 16% y un 25% de las búsquedas que se realizan en Google, el crecimiento de OKDIARIO sería realmente mayor del que se muestra en el estudio

El papel del tráfico orgánico en un medio digital

Actualmente, la importancia del tráfico obtenido a través de los buscadores, principalmente en Google, es máxima entre los medios digitales. Un posicionamiento más alto que el resto de los competidores, indica una mayor fiabilidad del buscador al contenido que se está realizando sobre un tema específico.

Hay que entender también que se trata de un tipo de adquisición gratuita, basada en la generación constante de contenidos de calidad, en los que se obtiene una relevancia mayor según este índice de visibilidad que muestra Sistrix. El crecimiento en este ámbito de OKDIARIO, en tan sólo dos años de vida, es otra muestra del éxito constante al que acostumbra el medio, que ya se sitúa como el séptimo mejor medio digital, según comScore.