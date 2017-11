Juanfran, otro capitán: “Estamos a muerte con Griezmann”

Juanfran Torres fue uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (0-0) y también uno de los protagonista de la zona mixta del Metropolitano.

La Liga y la pitada a Griezmann

Lo primero, queda mucha Liga aún. El Barcelona lleva una liga espectacular, sin fallos, en algún momento tendrá que hacerlo y nosotros estaremos ahí como siempre, todas las semanas intentando dar lo mejor de nosotros. Estamos a muerte con Antoine, en el vestuario no hay ninguna duda. Todos respetamos a nuestra gente, a todos nos exigen el máximo porque hemos puesto el listón tan alto que cuando estás por debajo y ya ha pasado con otros. Él no es ningún novato, sabe de que va esto y le veo con la mente puesta en mejorar y en el momento de que meta uno, se alejarán los fantasmas

Las declaraciones de Griezmann

No le hemos recomendado nada de lo que dice fuera, cuando ha habido algún tipo de conflicto ha sido él el que se ha ofrecido a decirnos que está comprometido al 100% y lo que quiere que estemos todos bien. Todos tenemos que ayudarle a que esté mejor, a que haga sus goles y yo nunca voy a hablar mal de un compañero y menos de Antoine por todo el rendimiento que ha dado. Es cuestión de resultados, hay una nube y es una realidad que él sabe. Quiere trabajar y voltear la situación y esperemos que el día que la Roma suceda.

La solidez defensiva

Nuestra filosofía estos años ha sido que el mejor ataque es una buena defensa. Nos hemos sentido cómodos ahí, nunca nos ha dado pensarlo y es una de nuestras señas de identidad. Nos ha dado títulos, finales de Champions y estar entre los mejores, no tenemos que cambiar. Lo que sí tenemos que mejorar es arriba pero todos, estando más precisos y después de eso lo van a ver diferente. La afición está orgullosa, nos ve correr, pelear, dejarnos la vida… A partir de ahí va a llegar porque el trabajo es muy grande y a ver si llega el miércoles contra la Roma.

Problema de gol

Más que no saber como ganar, el míster siempre nos ha llevado por el mejor camino y ha preparado los partidos para saber cómo ganar al rival pero la pelotita se está resistiendo y es la realidad del fútbol. Si entra la de Correa o la de Gameiro no se habla sólo de Antoine sino de que el equipo ha estado muy fuerte, de que el Madrid no ha tenido ocasiones. Confío plenamente en el míster y va a encontrar las mejores soluciones para que esos momentos de precisión puedan finalizarlas y acabar con esta historia de que parece que nos está costando.

La Roma

Sabemos que si ganamos vamos a tener la oportunidad de ir a Stamford Bridge a ganar también. Ganar, no nos queda otra. Queremos que la gente sepa que hay posibilidades porque nosotros creemos que las hay.