Simeone, sobre los pitos a Griezmann: “Bancamos a muerte a todos los de la familia”

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, analizó el derbi madrileño (0-0) ante el Real Madrid tanto en la televisión que retransmitió el partido en España como en la rueda de prensa posterior.

Visión del partido

Ha sido un derbi. Mucha presión, mucho entusiasmo y mucha intensidad”. “Nos vamos con un empate que creo que es lo justo.

Poca posesión

Jugamos contra el mejor equipo del mundo y el mejor equipo del mundo jquega muy bien a la pelota.

Primeros minutos

El partido se dio como lo queríamos. Pudimos perderlo pero también ganarlo.

Pitos a Griezmann

Mientras sean de mi familia, los bancamos a muerte a todos… Y él es de la familia.

Situación actual

En Champions no estamos muy bien debido a los dos empates a expensas de lo que el destino nos depare, en la Copa del Rey estamos bien y en la Liga muy bien.

Más fuertes

Los primeros 25-30 minutos se vio el equipo que somos. Jugamos contra el mejor equipo del mundo porque el Barcelona había ganado y la distancia empieza a ser larga. Luego ellos se encontraron empujando muy bien y en el segundo tiempo fue un partido clásico de derbi. Tuvimos las ocasiones más claras, ellos juegan muy bien, fútbol en todos lados y competimos una vez más contra ellos. El partido fue lo que vieron, un gran trabajo colectivo con una falta de claridad en las situaciones de transición defensa-ataque.

Protagonismo de Griezmann

No, todos porque si no no ganaríamos el partido.

Lucas Hernández

Sin duda que sí, ojalá que siga con esa ambición. Trasladar la pelota, salir al cruce, juega con el corazón de un hincha. Tiene sólo crecimiento por delante y tiene a Godín y Filipe por delante en su posición. Tiene un gran camino por delante si sigue este camino.

¿Error de Griezmann fuera del campo?

Vos tendrás familia y supongo que lo resolvéis en familia, no públicamente.

Falta de gol

Hay ansiedad, es verdad. Las dos grandes ocasiones definen muy bien pero una se fue por muy poco y la otra la sacaron. Estamos en un período en el que no podemos encontrarnos con el gol fácilmente. El gol de Correa hubiera cambiado el partido. Me quedo con los 30 minutos de lo que somos nosotros: trabajo, trabajo, trabajo y después talento.

Afectará a Griezmann

Intento ser lo más frío posible para elegir lo que mejor necesita el equipo siempre. Con Griezmann, con Sergi… siempre miro lo que necesita el equipo.

Diego Costa

No, no creo que su presencia genere esta situación. Están por llegar dos jugadores en poco tiempo y estamos conviviendo con una situación con los mismos futbolistas. El tiempo va pasando y alguno va a tener que salir.

Koke

Estaba volcado a la derecha, no de mediapunta para ver si podíamos lastimar por esa posición. Hubo muy buenas actuaciones, en general hicimos un partido importante contra un rival muy fuerte. Tuvimos nuestras posibilidades de ganar , de perder, pero eso es lo bonito que tiene este juego.