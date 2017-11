Diego Pablo Simeone analizó el primer derbi de la historia del Wanda Metropolitano en sala de prensa. El Cholo habló del futuro de Griezmann, el partido ante “el mejor equipo del mundo”, la vuelta de Koke, Carrasco y Filipe, el buen momento de Thomas que apunta al once, los goles encajados y también del interés del Everton en ficharle, sobre el que dijo que “le van a tener que aguantar al menos un par de años más en el Atleti”.

“Siempre los clásicos en cualquier país del mundo tienen tensión, motivación, convive la ansiedad y la motivación y desde que he llegado yo todos los derbis han sido parecidos, con necesidades y no me imagino nada diferente a lo ocurrido en los últimos años”.

“Está muy bien. Es muy difícil, el otro día le sacan una foto como que está fuera de la foto en el once en Riazor y se relaciona con algo puntual… es el jugador más desequilibrante e importante de cara a gol que tenemos y la sensación es de entusiasmo, porque estamos haciendo un buen torneo de Liga sin que haya llegado el mejor momento de Griezmann”.

Futuro de Griezmann

“A mí lo único que me ocupa es tener mañana 18 tipos que sepan lo que se va a jugar, contagiar al equipo a hacer un partido con emoción tensión… lo demás siempre ha pasado, con Falcao, Diego Costa, Diego Ribas… los jugadores más desequilibrantes siempre se hablan cosas”.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Koke desde la transición, Carrasco como variante arriba y hemos tenido unos partidos sin ellos”.

“Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento. Antes pasó con el Barcelona y ahora son ellos, llevan dos Champions seguidas, se han llevado a los mejores chicos de los demás equipos de la competición española e impiden a los demás equipos hacerse con esos jugadores mientras ellos los van acumulando”.

¿Es el momento de dar un puñetazo encima de la mesa?

“Pase lo que pase se seguirá hablando, el fútbol es muy cambiante. Seguramente todo lo escrito en Riazor hasta el minuto 88 se tuvo que cambiar probablemente. Todo lo que no sea ganar para equipos importantes estamos expuestos a la crítica”.

“Filipe está muy bien. Entrenó los dos últimos días con el equipo y está en condiciones de poder participar”.

Primer derbi de la historia del Wanda Metropolitano

“Cuando uno hace un estado nuevo siempre es el último partido en el Calderón, el último derbi, el último partido contra el Barcelona, el primer partido del Wanda Metropolitano, el primer derbi… es normal. Lo que pasará empezará a pesar en la historia de este estadio”.

¿Se juegan la temporada en los próximos cinco días?

“Si ganamos mañana pero perdemos dentro de cuatro jornadas se volverá a hablar lo mismo. El fútbol es así y evidentemente es muy cambiante”.

“Lo está haciendo muy bien, nos da fuerza, salida de balón. Todavía no dimos la lista oficial del once ni de los suplentes pero está claro que Thomas está entre los candidatos que nos puede ayudar mañana”.

“Es normal lo que he leído. Pero ya he comentado que mi futuro está ligado al Atlético y me van a tener que aguantar un par de años más, eso seguro”.

¿Le preocupan los goles encajados de centros laterales?

“Los goles desde los costados ocurren en todos los campeonatos del mundo. Esos goles aparecen, aunque tenemos que trabajar para que pasen lo menos reiteradamente posible”.