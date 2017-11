El Atlético no atraviesa por su mejor momento de la temporada. Pero en el vestuario se han conjurado para poner fin a este pequeño bache. “Ganar, ganar y volver a ganar”, es la frase del gran Luis Aragonés que se está repitiendo estos días en el equipo rojiblanco. Es un partido muy especial para ambos conjuntos, en especial para los locales, puesto que es el primero de la historia en el nuevo estadio. El ambiente será infernal, igual o más que en los últimos encuentros.

Es cierto que sólo han perdido un partido en lo que va de curso –contra el Chelsea en el Wanda Metropolitano– pero han empatado nueve de los 16 partidos disputados, lo que hace que este encuentro sea todavía más importante. Los jugadores están concentrados al cien por cien y con una misma idea en la cabeza: “Queremos ganar el primer derbi del Metropolitano”.

La dificultad del partido es máxima. Como dijo Simeone en sala de prensa “nos enfrentamos al mejor equipo del mundo” y una victoria podría revitalizar al Atleti de cara a la final contra la Roma. El parón de selecciones ha venido muy bien para recuperar efectivos. Koke, una pieza clave en el esquema del Cholo, está de vuelta y listo para recibir al eterno rival en su nueva casa.

Con la presencia de Koke en el centro del campo, el Atlético gana profundidad y seguridad en el juego y peligro en ataque. Sin él han sumado dos victorias (Celta y Deportivo) y cuatro empates (Villarreal, Elche y dos ante el Qarabag). Sin embargo, el juego del equipo en su ausencia no ha sido especialmente bueno. De ahí que este partido sea vital para las aspiraciones del cuadro colchonero en Liga. Están a ocho del Barça.

El canterano es la gran novedad, pero no la única. La enfermería, por fin, se ha vaciado y Simeone los tiene a todos disponibles, incluidos Carrasco y Filipe Luis. Justo a tiempo para uno de los duelos más importantes de la temporada. Un partido que quedará en la historia del Wanda Metropolitano por ser el primero entre los dos equipos de la capital.

La hora de Griezmann

El gol es una de las tareas pendientes a resolver. Los delanteros del Atlético no están acertados en este inicio de temporada, echan mucho de menos la eficacia de Griezmann. Es el momento de que el francés de un puñetazo encima de la mesa y responda a las críticas con goles, puesto que lleva 3 tantos en 13 partidos.

Thomas es el jugador más en forma y más eficaz del equipo en estos momentos. Su gran rendimiento le ha alzado al once titular del derbi. Lleva cuatro goles en cuatro lanzamientos y es el máximo goleador junto con Correa, que también saldrá de inicio. Simeone no quiere sorpresas y pondrá su mejor once para intentar acabar con esa racha de tres empates consecutivos (Barcelona, Villarreal y Qarabag) en el Metropolitano y volver a sumar de tres en tres ante su afición en el coliseo romano.