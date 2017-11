El Cholo Simeone ya tiene once para el derbi. El técnico argentino tiene claro que futbolistas alineará para enfrentarse al Real Madrid en el derbi madrileño el próximo sábado. El Atlético recupera a Koke, mientras que Carrasco tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. El que no ha completado su recuperación es Filipe Luis, que no podrá estar sobre el césped del Metropolitano.

Jan Oblak será el encargado de frenar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El guardameta quiere demostrar, una vez más, que es de los mejores arqueros del mundo y se le presenta una oportunidad única. Por delante suya, Godín y Savic formarán la dupla de centrales como viene siendo habitual en las grandes citas. Juanfran estará en el costado derecho, mientras que el carril zurdo será para Lucas Hernández, que suplirá a Filipe Luis.

En la medular, línea de cuatro. Gabi liderará el centro del campo rojiblanco. Junto a él estarán Thomas, salvador del Atlético de Madrid en los últimos encuentros, Saúl, el hombre de las grandes citas, y el recién recuperado Koke. El misterio será como los repartirá el Cholo Simeone. El ghanés podría formar el mediocentro con el capitán, mientras que los dos canteranos podrían caer a las bandas en forma de interiores para tener más llegada al área del eterno rival.

La delantera también tiene nombre. Antoine Griezmann será el referente del Atlético de Madrid en el Metropolitano. El francés buscará romper su mala racha goleadora y poder ser determinante y dar la victoria a su equipo. Para ello contará con la ayuda de Ángel Correa. Siempre existe la incógnita de quién acompañará al francés, pero esta vez le toca al delantero argentino, máximo goleador del cuadro colchonero junto a Thomas.

Cabe la posibilidad de que el Cholo Simeone afronte el encuentro con cinco centrocampistas, colocando un trivote formado por Gabi, Thomas y Koke, con Saúl y Correa caídos a bandas, dejando solo a Griezmann en la punta del ataque.