Griezmann desvela los motivos por los que rompió con su agente

Antoine Griezmann ha protagonizado un reportaje sobre su vida para la televisión francesa. En él, sus seguidores conocen su lado más personal, a la misma vez que repasa toda la actualidad que le rodea. Entre otras cosas, su ruptura con el que ha sido su asesor y representante en los últimos años Eric Olhats.

“Tomó una decisión sobre mi boda que no me gustó. Para mí era importante que estuviese y no vino”. Esa es la razón que da Antoine Griezmann ante la ruptura con Eric Olhats. Al delantero del Atlético de Madrid no le gustó nada ese gesto, que terminó por romper una relación profesional que se inició antes de que el futbolista llegase a la cantera de la Real Sociedad, cuando el ojeador le descubrió a la edad de 14 años.

En el mismo reportaje apunta que en para Griezmann “no hay diferencia entre lo profesional y lo personal”. En este caso, un acto que afecta a la vida personal de Antoine tuvo su repercusión en el ámbito profesional.

La relación entre ambos ha sido noticia en los últimos meses. Eric Olhats ha criticado algunas de las decisiones de Antoine durante la última temporada. Sobre todo, las que tienen que ver con la imagen publicitaria del futbolista.

“El equilibrio entre la búsqueda del rendimiento y querer vender su imagen es muy frágil. Él es futbolista, no cantante”, dijo Eric Olhats a la revista France Football. Y parece que no le falta razón. El futbolista está viviendo su peor arranque de temporada desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid.

Además, en esa misma entrevista, Olhats afirmaba que de no ser por la sanción de la FIFA, Griezmann se hubiera marchado del Atlético de Madrid, dejando clara la implicación de Antoine con el club rojiblanco. Pese a ese compromiso con el cuadro colchonero, el delantero francés continúa dejándose querer por otros equipos.