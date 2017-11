Vrsaljko ya tiene un acuerdo con el Nápoles

En el Atlético de Madrid se avecina culebrón el próximo mes de enero. Se trata de Sime Vrsaljko, que no termina de hacerse con un hueco en el once inicial y tiene varias ofertas sobre la mesa. El que más insiste en su fichaje es el Nápoles, que habría llegado a un acuerdo con el futbolista, según las informaciones que llegan desde Italia.

El Nápoles continúa empeñado en fichar a Vrsaljko. Si ya estaban interesados hace unos meses, la lesión de Ghoulam ha propiciado que el conjunto italiano se lance con todo a por el lateral croata del Atlético de Madrid. La polivalencia de Sime le hace ser el objetivo principal de los napolitanos, que según la prensa italiana, ya habría llegado a un acuerdo con el futbolista.

El acuerdo sería total: Vrsaljko cobraría 2,5 millones de euros, más extras dependiendo de objetivos. Pero la operación no puede llegar a buen puerto si no se acuerdan las cantidades del traspaso con el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no venderá por menos de 18 kilos, una petición que está lejos de las ofertas presentadas por el Nápoles.

El representante de Vrsaljko, Beppe Riso, se habría reunido con la directiva del Atlético de Madrid para tratar la posible salida del futbolista croata. Simeone y el cuerpo técnico han dado un no por respuesta, aunque la cúpula rojiblanca sólo estaría dispuesta a deshacerse del lateral diestro por una buena oferta – más de los 16 millones invertidos en él -, además de la condición de que sólo le abrirían las puertas si el Atleti cae apeado de la Champions.

Además de las bajas ofertas presentadas por el Nápoles, el Atlético no estaría dispuesto a deshacerse de un futbolista en el mes de enero. Menos aún si se trata de un defensa, posición en la que más flojea el equipo al faltar un lateral izquierdo zurdo puro. En el caso de que no se pudiera contar con Filipe Luis y Lucas Hernández, Sime Vrsaljko sería la opción para ocupar el flanco izquierdo.