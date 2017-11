Antoine Griezmann ha concedido una entrevista a la web de la Liga en la antesala del derbi frente al Real Madrid. En ella analiza los derbis, sus mejores recuerdos de los mismos y la sequía goleadora que está teniendo tanto el equipo como él mismo, aunque asegura que está tranquilo: “La única vez que me sentí presionado fue con mi hija, cuando tenía pocos meses y era mucha presión. El gol es lo que hacemos, lo que sabemos hacer y ya entrarán. No estoy preocupado, estoy feliz con mi juego y el balón ya entrará”.

Pese a no sentir presión, el francés recalca que “siempre es bonito meter gol, da igual el resultado, siempre es una sensación, una emoción que no encuentras en ningún lugar o momento de tú vida. Siempre apetece meter goles”. En este inicio de temporada no está acertado de cara a puerta, suma tres goles en trece partidos y quiere poner fin ante el Real Madrid.

Griezmann reconoce que en los entrenamientos les entran todas, pero a la hora de la verdad, en los partidos, no terminan de afinar la puntería: “Queremos marcar y celebrar goles, durante la semana entran y en los partidos, que es donde cuentan, nos está costando. Comparando con otros años es diferente: tenemos un nuevo estadio, nos cuesta meter los goles, conseguir victorias, pero atrás estamos bien y sólo nos falta esa suerte arriba. Hay que seguir trabajando, creer en el entrenador y los compañeros y mejorar”.

El delantero del Atlético recuerda con gran emoción su primer gol en Primera División. “Mi primer gol, el que me subo al coche en Anoeta. No sé quien centra, estaba Bergara delante, yo toco de cabeza y el balón entra. Tenía muchas ganas de marcar mi primer gol en Primera y estaba muy feliz”. Fue en Anoeta en un Real Sociedad-Deportivo de la Coruña. Xabi Prieto puso el centro desde la derecha y el galo remató de cabeza.

En la entrevista desveló uno de sus secretos mejor guardados, el motivo de su gesto en la celebración de los goles: “Por una canción de Drake, en el vídeo sale bailando así. Se me pasó por la cabeza en un gol, lo hice y ya lo he seguido haciendo. Cuando los niños me ven o por las redes sociales lo veo, me hace feliz, ojalá sean muchos goles más”

“El derbi es un partido que hay que ganar”

Antoine también habló sobre el primer derbi del Wanda Metropolitano, que tendrá lugar este sábado, del que afirma que “es un partido que hay que ganar, en el nuevo estadio la gente vendrá con muchas ganas. El derbi es muy importante para el club y para la afición y muy bonito para los futbolistas. Durante la semana hay ganas de que llegue.”.

Para el 7 rojiblanco, los derbis “son partidos muy bonitos de jugar, donde siempre intento ayudar al equipo pero son partidos muy importantes cuando ganas y cuando pierdes porque siempre aprendes”. Sin duda aquel 4-0 de 2015 en el Vicente Calderón fue uno de los más especiales.

“Fue un partido loco, el campo no estaba muy bien por como iba la temporada pero al final fue una gran fiesta. El gol de chilena de Saúl fue muy bonito y el mío…Varane la intenta dejar pasar y casi sólo la empujo a la portería”. Aunque el derbi más especial de Griezmann es “el partido de la campaña pasada porque era el cumpleaños de mi hija, y conseguí marcar en la segunda parte cuando me la dio Correa nada más salir”.

“Cuando la gente nos anima es muy difícil para el rival”

El delantero colchonero reconoció que el Wanda Metropolitano se convierte en una olla a presión cuando la hinchada colchonera alienta a los suyos. “Cuando la gente nos anima es muy difícil para el equipo rival, a nosotros nos da un plus y nos ayuda mucho que nos empuje. En el Calderón también nos ayudaban pero aquí, en el Wanda es más porque hay mucho más ruido“, espetó.

También hablo sobre Karim Benzema. Su compatriota tampoco está en su mejor momento. Sus números son muy similares a los del rojiblanco, lleva 2 goles en 12 partidos. “Es un gran delantero y un amigo y espero que le vaya muy bien. He aprendido mucho de él en la selección. Este año ha empezado mal por las lesiones pero hay que confiar en su nivel para ir para arriba”, afirmó Griezmann sobre su rival.

Por último dejó claro que no importa el estado de forma en el que llegue el Real Madrid, porque ellos van a salir a llevarse los tres puntos y hacer su partido desde el principio: “Nosotros vamos a preparar el partido durante la semana, intentaremos ganarlo y da igual si ellos están bien o mal. Sólo nos preocupamos de nosotros”.