El United responde al interés por Ander intentando robar a Saúl

Según The Sun, el Manchester United, con José Mourinho al frente, tratará de retener a Ander Herrera renovando su contrato ante el interés del Atlético de Madrid. El diario británico también desvela la venganza de los red devils: ir a por Saúl Ñíguez. El mediocentro colchonero es muy del gusto del técnico luso, que intentará hacerse con sus servicios el próximo verano.

El Atlético de Madrid quiere a Ander Herrera para la próxima temporada. El fichaje del ex del Athletic o Real Zaragoza sería a coste cero ya que finaliza contrato el 30 de junio. En el United no quieren perderle, y menos aún gratis, por lo que podrían ejercer una cláusula para ampliarle el contrato y que no pueda negociar libremente con ningún equipo en enero.

Ante este interés del Atlético de Madrid, el Manchester United ha encontrado la forma de pagar con la misma moneda a los colchoneros. Según The Sun, la entidad británica está dispuesta a contratar a Saúl Ñíguez el próximo verano. El futbolista ilicitano gusta mucho a José Mourinho, que tratará de utilizar el dinero del ManU para hacerse con los servicios del centrocampista rojiblanco.

Según la información de SunSport, Saúl podría estar dispuesto a cambiar el Metropolitano por Old Trafford el próximo verano. Esta información apunta a que el pequeño de los Ñíguez lo haría siempre y cuando Manchester United y Atlético de Madrid llegasen a un acuerdo si los primeros no pudiesen pagar la cláusula de rescisión.

Y es que aunque el United se quisiera vengar del Atlético si los rojiblancos fichasen a Ander, tendrían que rascarse el bolsillo. Mientras que los colchoneros se llevarían al vasco de forma gratuita, los británicos tendrían que desembolsar los 150 millones que figuran en la cláusula de rescisión de Saúl, que renovó hasta 2026 el pasado verano.