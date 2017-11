Cerezo: “No entendéis a Griezmann, se quiere quedar”

Enrique Cerezo estuvo presente en un desayuno organizado por Europa Press este martes. Allí no tuvo reparos en hablar de las declaraciones de Antoine Griezmann y del derbi de este sábado ante el Real Madrid. “Los dos estamos empatados a puntos y el que gane tendrá tres puntos más. Pero lo importante es que sea un buen partido, tranquilo. Nosotros, como siempre, saldremos a ganar”, a lo que añadió que “el partido está al 50-50, así que todos estamos al 50-50″.

El presidente del Atlético de Madrid defendió a Antoine Griezmann tras sus últimas y polémicas declaraciones en las que decía que soñaba con jugar junto a Neymar y Mbappé. Cerezo se lo tomó con humor y respondió: “Lo que no sabéis es que a lo mejor estos dos pueden venir”. Aseguró que las palabras del delantero rojiblanco son fruto del ingenio del internacional galo.

“No entendéis a Griezmann. No le habéis comprendido todavía ni habéis captado su sentido del humor y sentido profesional. Que se quiere quedar. Está haciendo las declaraciones que tiene que hacer. Yo en ninguna declaración suya he visto que se quiera marchar, sino al contrario, que se quiere quedar porque entre otras cosas tiene contrato“, espetó el presidente.

En cuanto a su opinión al respecto, Cerezo reconoció que “a mí me gustaría estar en otro sitio y estoy aquí”. El mandatario colchonero no piensa más allá del derbi y prefiere tomarse las cosas con filosofía y sentido del humor, ya que Griezmann, a día de hoy, es jugador del Atlético y una pieza fundamental en el esquema de Diego Pablo Simeone, aunque no atraviesa por su mejor momento goleador.