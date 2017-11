Barcelona, Bayern y United también quieren a Mertens

El Atlético de Madrid continúa peinando el mercado para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Uno de esos futbolistas es Dries Mertens, jugador del Nápoles. La pelea por hacerse con los servicios del belga no será nada fácil, Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich también están interesados en la estrella del conjunto italiano.

Según As, el Atlético de Madrid tiene a Dries Mertens como una de las primeras opciones en el caso de que Antoine Griezmann o Yannick Carrasco abandonen el club colchonero. La salida del primero es más que posible, por lo que la dirección deportiva rojiblanca tiene que buscar un fichaje de renombre para que asuma los galones de ser la estrella del cuadro dirigido por el Cholo Simeone.

Ahí es donde entra Mertens. El atacante belga del Nápoles lleva varios años ofreciendo un alto nivel, llamando la atención de los grandes equipos de Europa. Tanto, que el Atlético no es el único conjunto interesado en el futbolista. Barcelona, Bayern de Múnich o Manchester United no pierden de vista las actuaciones del jugador de 30 años.

Es uno de los grandes estandartes del club napolitano. El díscolo presidente del Nápoles, Aurelio Di Laurentiis ha dejado claro que no quiere vender a Mertens a ningún precio. El belga asumió los galones que dejó Gonzalo Higuaín cuando fichó por la Juventus, y no ha decepcionado hasta el momento. El máximo dirigente de la entidad italiana se ha cerrado en banda y no acepta negociar con nadie.

Ya han llegado ofertas por Mertens, pero todas han sido rechazadas. Incluso el mismo futbolista ha asegurado que ha denegado todas las proposiciones que le han llegado: “En Nápoles y en Italia estoy bien. Por este club rechacé ofertas del Barcelona, Chelsea, China…”, dijo el futbolista que lleva doce tantos en lo que va de temporada.