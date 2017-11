A Lautaro Martínez le preocupa la falta de minutos que podría tener en el Atlético

El fichaje de Lautaro Martínez por el Atlético de Madrid se ha parado en las últimas semanas. Pese a que el delantero no ha firmado su renovación con Racing, el futbolista no saldría hasta el próximo verano después de que afirmase que quiere jugar la Libertadores con su club. Además, el conjunto argentino no está poniendo nada fáciles las negociaciones, cerrándose en banda para sacar más dinero por la venta de su estrella.

Lautaro Martínez tiene claro que quiere jugar en Europa la próxima temporada. En los últimos días se le ha relacionado con Boca Juniors, pero el futbolista tiene en mente salir de Racing para emprender una nueva aventura en el viejo continente.

Tal y como desveló el vicepresidente de Racing Club de Avellaneda, Miguel Jiménez, Lautaro Martínez tiene en su poder, desde hace cuatro meses, el contrato de renovación que le ofrecen desde el cuadro argentino. Ello conllevaría una subida salarial y de cláusula de rescisión, pero aún no ha estampado su firma en el contrato.

Sus representantes se encuentran en Europa en estos momentos buscando ofertas. En los próximos días volverán a Argentina para trasladarle el interés de otros equipos a Racing, pero tanto el conjunto de Avellaneda como el propio Lautaro Martínez quieren seguir unidos hasta el próximo verano para que el delantero pueda jugar la primera fase de la Copa Libertadores con La Academia.

Esto encaja a la perfección en los planes del Atlético de Madrid, que quiere que Lautaro Martínez se incorpore el próximo verano a las filas rojiblancas. Para ello tendrán que negociar con el presidente de Racing, que continúa manteniéndose firme en su intención de sacar más de doce millones.

El representante de Lautaro ya ha manifestado que la intención del futbolista es la de vestir de rojiblanco la próxima temporada. Pese a su deseo, hay algo que preocupa al argentino: la posible falta de minutos que podría tener en el Atlético dada la gran competencia existente en la parcela ofensiva.