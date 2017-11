El Atlético piensa invertir el sueldo de Griezmann para fichar a Özil

Mesut Özil acaba contrato con el Arsenal en 2018 y, según la prensa inglesa, no tiene pensado renovar. Para hacerlo habría pedido, como publica The Sun, un aumento de sueldo para cobrar ocho millones por temporada y portar el dorsal 10 que lleva Jack Wilshere. Eso no parece que vaya a ocurrir y el rotativo británico ya habla de la posibilidad de recalar en el Atlético de Madrid.

Según esta información los rojiblancos estarían interesados en firmar al centrocampista alemán, ex del Real Madrid y ya prepararían una oferta para hacerse con sus servicios. El Gol Digital asegura que la propuesta constaría de diez millones de euros de salario al año más un bonus de cinco millones por no cerrar su traspaso a cualquier otro club durante el próximo mercado invernal.

Ante la posibilidad de que se marche libre en verano, el Arsenal baraja venderlo en este próximo periodo de traspasos. Hay varios clubes interesados, uno de ellos sería el Inter de Milan. Eso es justo lo que quiere evitar el Atlético, que salga en enero ya que su idea es ficharle en verano aprovechando la más que posible salida de Griezmann.

El francés, que atraviesa por su peor momento goleador desde que viste la camiseta del Atlético, podría marcharse en el mercado veraniego. Estuvo a punto de irse al Manchester United en la última ventana de traspasos, pero como la FIFA mantuvo la sanción al club se terminó quedando para no perjudicar al equipo. Aunque su inicio de temporada no ha sido el esperado, lleva tres goles en 13 partidos.

Los colchoneros, según Gol Digital, quieren ofrecerle a Özil el mismo contrato que tiene Griezmann en estos momentos para intentar convencerle. Al no tener que pagar traspaso porque llegaría libre del cuadro londinense, el Atleti ha optado por hacerle una propuesta salarial elevada, por encima de las condiciones que reclamaría para ampliar su contrato con el Arsenal. Ahora, ya solo falta la respuesta del jugador para cerrar su llegada.