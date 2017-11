El Atlético dice “no” al Nápoles por Vrsaljko

El Nápoles se ha fijado en Vrsaljko para el mercado de enero. Según Sky Sport, el propio presidente de la entidad Aurelio Di Laurentiis se habría puesto en contacto con los dirigentes del Atlético de Madrid por vía telefónica para negociar la salida del croata y “obtuvo como respuesta un rotundo no”. En el cuadro colchonero no están dispuestos a soltar al lateral, al menos en la próxima ventana de traspasos.

Hay que recordar que no es la primera vez que los transalpinos se interesan por el balcánico. Cuando militaba en el Sassuolo, antes de fichar por el Atleti, el Nápoles ya le tuvo en su agenda. Incluso llegaron a hacer una por él para intentar ‘robárselo’ al club rojiblanco. Sin embargo, la idea de jugar en España y la posibilidad de disputar la Champions terminó decantando la balanza en favor del equipo de Simeone.

El conjunto napolitano lo quiere como sustituto de Ghoulam, lateral izquierdo, que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Pese a que Vrsaljko ocupa la demarcación de lateral derecho, en ocasiones también ha jugado en la zona izquierda de la defensa. Aunque no son los únicos interesados en hacerse con sus servicios. La Juventus también lo tiene en su agenda.

Los dos clubes italianos se han fijado en el lateral rojiblanco, pero el Atleti no está dispuesto a dejarle marchar. Llegó hace dos temporadas para pelearle el puesto a Juanfran, pero no termina de asentarse, las lesiones le están pasando factura. Esta campaña también la ha comenzado con problemas físicos y no está teniendo mucho protagonismo. Aún así, Vrsaljko no se mueve del Atlético.