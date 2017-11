Deschamps raja del Atleti para defender a Griezmann

Didier Deschamps ha hablado sobre el estado de forma de Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid no atraviesa por su mejor momento, lleva tres goles en trece partidos. Cuando le han preguntado al seleccionador francés por el momento que vive su pupilo lo ha achacado al bache que atraviesa el cuadro rojiblanco.

“Su estado de forma es relativo. Si se trata de él o de cualquier otro, está relacionado con la forma en la que su equipo está jugando. El Atlético de Madrid viene de jugar una serie de partidos menos convincentes”, espetó Deschamps. Para defender a su estrella, atizó al Atleti. Sin embargo, Antoine está empezando a mosquear a los aficionados por sus últimas actuaciones y en especial tras su polémica fuga del once en Riazor.

Deschamps tiró una lanza en favor del 7 rojiblanco que tiene la pólvora mojada en este inicio de temporada: “Antoine sigue siendo Antoine, con todas sus cualidades, quizás está siendo un poco menos decisivo y tampoco está en su mejor momento. Pero no tengo ninguna ansiedad particular por él. Puede ser un poco peor a veces, pero no me preocupa en particular”.

También fue preguntado por la irrupción de Fekir, jugador del Lyon, que juega en la misma posición que el delantero del Atleti. “Sí, incluso si no ocuparan exactamente el mismo rol. Están lo suficientemente cerca en el campo. Griezmann es capaz de jugar también en un costado, lo ha hecho más a menudo, con más volumen de juego que Fekir. Él, en cambio, destaca eliminando rivales, tiene un registro diferente. Antoine está más hecho para el toque, hace que otros jueguen. Ambos tienen influencia en la animación ofensiva del equipo. Ambos pueden marcar y son zurdos. Antoine tiene la habilidad de dar profundidad sin el balón“.