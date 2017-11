Recadito de Simeone a Griezmann: “No tenemos un jugador que gane partidos”

Simeone analizó el mal momento del Atlético antes del partido ante el Deportivo en Riazor (sábado, 16:15 horas) y dejó algún recado a su plantilla, especialmente a Griezmann. “No tenemos un jugador que gane partidos”, dijo el técnico rojiblanco.

Koke y Carrasco

“Esperemos que vuelvan lo más rápido posible”.

“Yo lo veo con una dinámica de trabajo muy buena, con la misma predisposición desde el día que llegó y con entusiasmo para participar cuando el equipo lo pide y el entrenador le da la oportunidad. No veo ninguna situación aparte de eso”.

Estado del equipo

“En principio siempre me gusta más jugar en casa. El equipo está bien, pero las necesidades y las obligaciones eran diferentes a lo que sucedió el otro día. El segundo tiempo fue muy bueno para ganar, pero no pudo ser. No fuimos lo concretos que las situaciones pidieron y el único camino es insistir como lo vienen haciendo. No me voy a mover de lo que sigo pensando, por más que quieran buscar situaciones. Tengo un equipo competitivo, que encontrará o no los objetivos. El año pasado se apresuraron a dejarnos fuera de todo, en octubre y noviembre, y luego hablaban de que éramos un equipo sólido. Creo en el trabajo y en los futbolistas, no hay otra forma de mejorar que con trabajo y energía optimista. Siempre hay gente negativa, pero trato de aislarme de esas situaciones sin dejar de lado lo que hay que mejorar en el equipo”.

Presión

“Nosotros no hemos cambiado casi nunca. Comentaba a los futbolistas sobre la segunda parte de Girona, los partidos de Valencia, Las Palmas, Villarreal, Sevilla, Roma, Barcelona… y me estaré quedando con algún partido bueno de los que estamos haciendo. El equipo ha respondido jugando todos. Necesitamos convivir con un estado de mucha tensión, porque a mejores respuestas individuales mejor nivel nuestro”.

Aspectos a mejorar

“Mantener la concentración en los momentos determinantes del juego. En algunos pasajes de algunos partidos hemos bajado la concentración que nos hace un equipo peligroso. No podemos hacerlo: si hay una virtud que tenemos estos años ha sido la de ser un equipo. Las virtudes aparecen a partir del trabajo global. No vamos a cambiar la forma de pensar, seguiremos trabajando en la misma línea. Necesitamos gente que piense en el equipo”.

Plan

“El plan es seguir buscando ocasiones de gol. La mejor manera de acercarte a hacer gol es tener oportunidades. Lo más concreto sería llegar poco y marcar, pero cuando uno tiene ocasiones terminan pesando”.

Implicación

“Un equipo necesita la mayor implicación de todos. No dependemos de un futbolista ni tenemos uno que nos gane partidos. Siempre que nos hemos repuesto ha sido porque el global empujó en consecuencia a lo que pide el equipo”.

Deportivo

“Normal lo que vive después de un cambio de entrenador. Tiene buenos futbolistas, un mediocampo nutrido de gente con buen pie, llegada desde segunda línea, buen juego aéreo… es un equipo peligroso, así que trataremos de llevar el partido donde nos sintamos mejor y a jugar”.

Estado personal

“No soy de levantar la voz. La realidad es la que termina contando, las palabras van y vienen. Lo que cuenta es lo que vos hagas en el campo. Se han empatado muchos más partidos de los que hubiésemos querido, pero estuvimos mucho más cerca de ganarlos que de perderlos. Eso nos acerca al objetivo”.